Prefeitura de Araxá inicia obras de melhorias estruturais no Cras Abolição



A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, deu início às obras de reforma do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Abolição. Com investimento de R$ 215 mil, a intervenção contempla melhorias na estrutura física da unidade e tem prazo de execução de quatro meses.



A reforma abrange uma área de aproximadamente 230 m². Entre os serviços previstos estão pintura interna e externa, reforma do telhado com substituição de telhas e instalação de calhas e rufos, revisão das instalações elétricas e instalação de corrimão na rampa de acesso.



O projeto também prevê a execução de aproximadamente 187 metros de cercamento com alambrado, além da pintura de portas, janelas, grades, portões e demais estruturas metálicas.



Os recursos para a execução dos serviços são provenientes do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e de recursos municipais, destinados à Proteção Social Básica.



Atendimentos durante a reforma



Durante a execução das obras, as atividades e os atendimentos do Cras Abolição terão continuidade na própria unidade, porém com espaço limitado em razão das intervenções. A equipe permanecerá no local para atender a população.



De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Lillian Pereira, a reforma representa um avanço para a estrutura do equipamento, que recebe diariamente moradores da região em busca dos serviços socioassistenciais.



“Pedimos a compreensão e a colaboração da população durante esse período. Nossa equipe continuará trabalhando na unidade, mas alguns atendimentos poderão sofrer alterações em razão das obras. Vamos organizar para reduzir os transtornos e continuar acolhendo todos que utilizam nossos serviços”, destaca.



