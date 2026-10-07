A cobertura da primeira dose da vacina tríplice viral, que protege contra contra sarampo, caxumba e rubéola, está em 94,30% em Araxá, próxima à meta de 95%. Já na segunda dose, o índice cai para 79,01%. A diferença chama a atenção para um cuidado importante: não basta iniciar a vacinação com a vacina tríplice viral, é fundamental completar o esquema recomendado para cada faixa etária.



A tríplice viral faz parte do Calendário Nacional de Vacinação e está disponível gratuitamente pelo SUS. Para as crianças, a primeira dose é indicada aos 12 meses e a segunda aos 15 meses.



Segundo o médico clínico geral e especialista em Saúde da Família e Comunidade, Dr. Leirston Paulo da Silva, a continuidade do esquema é essencial para garantir a proteção adequada. “Quando a criança não retorna para a segunda dose, ela fica com uma imunização que não completou o seu ciclo e não tem a mesma proteção proporcionada pelas duas doses. Por isso, é extremamente importante que os pais fiquem atentos e levem a criança para receber a dose na idade recomendada”, explica.



O médico destaca ainda que a vacinação é a principal forma de reduzir a ocorrência das doenças e, especialmente, o risco de complicações. “A vacinação é extremamente importante para diminuir a ocorrência do sarampo, da caxumba e da rubéola e evitar casos mais graves, que podem levar a internações, maior sofrimento e até risco de óbito”, afirma.



E quem não sabe se tomou?



A orientação do Setor de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde é procurar uma sala de vacinação para avaliação da situação vacinal. Na ausência de comprovação, a recomendação é vacinar ou completar o esquema de acordo com a faixa etária.



Adolescentes e adultos até 29 anos não vacinados devem receber duas doses, com intervalo mínimo de 30 dias entre elas. Para adultos de 30 a 59 anos não vacinados, a indicação é de uma dose.



A vacina é oferecida gratuitamente nas salas de vacinação da rede municipal. Quem tiver a caderneta de vacinação deve apresentá-la para que a equipe confira o histórico e verifique a necessidade de atualização.