Araxá amplia faixa etária para vacinas contra a meningite e HPV; confira as faixas etárias para cada uma

Com o objetivo de garantir a assistência preventiva e seguindo recomendação do Ministério da Saúde, a Prefeitura de Araxá está ampliando em todas as Salas de Vacina da Rede Municipal a faixa etária do público-alvo para a imunização meningocócica ACWY (meningite) e HPV (Papilomavírus Humano).

Com a nova recomendação, adolescentes (meninos e meninas) de 11 a 14 anos devem ser imunizados com a vacina meningocócica ACWY (conjugada).

Já a nova recomendação para HPV amplia a vacina ao público de 9 a 14 anos de ambos os sexos (meninos e meninas).

A coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Érica Fonseca, diz que a equipe também irá promover campanhas em escolas da rede pública, visando ampliar o acesso à vacina.

“Já fizemos uma reunião com pais da Escola Municipal Professora Auxiliadora Paiva e esta semana a equipe vai aplicar essas duas vacinas aos estudantes de lá. A vacina também pode ser encontrada na Unisa, Unisul, Uninorte, Uninordeste, Unileste, Unioeste, Unicentro e ESF Max Neumann”, explica.

Para receber os imunizantes, o público-alvo deve apresentar o Cartão de Vacina e documento original com foto ou Certidão de Nascimento, além de estar acompanhado pelos pais ou responsáveis.