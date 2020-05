Araxá comemora Semana dos Museus com atividades remotas

A Prefeitura Municipal de Araxá e a Fundação Cultural Calmon Barreto aderiram à proposta do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) e comemoram a 18ª Semana Nacional de Museus, entre os dias 18 e 24 de maio. As comemorações acontecem em plataforma virtual.

O tema deste ano é ‘Museus para a Igualdade: diversidade e inclusão’. Por respeito ao período de isolamento social, em Araxá, as atividades desenvolvidas irão utilizar os recursos da tecnologia digital, pois é a maneira mais rápida, segura e esclarecedora para alcançar o público neste momento.

A presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto, Régia Côrtes, explica que como forma de aderir à comemoração e de cumprir as ações propostas, serão publicados três textos alusivos ao tema no site institucional da Fundação ao longo da semana. No site oficial o visitante poderá acessar o link “Tour Virtual em 360º” [http://fundacaocalmonbarreto.mg.gov.br/tour-virtual] que disponibiliza um ambiente real dos seus equipamentos culturais. “O recurso propicia um acesso instantâneo, fácil e eficiente de informação e de divulgação dos museus de Araxá”, afirma Régia.

Segundo ela, enquanto o mundo vive este período de pandemia a ferramenta proporciona às pessoas a obtenção de conhecimento e de entretenimento acerca dos acervos e das salas expositivas dos museus. “O tema ‘Museus para a Igualdade: diversidade e inclusão’ é abrangente, sempre atual, instigante e desafiante. Museus são dinâmicos e são constantes agentes de mudança. Cada Museu tem uma importante contribuição social a respeito de sua temática, a partir de diferentes possibilidades”, conclui Régia.