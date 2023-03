Araxá disponibiliza solicitação de consultas de especialidades médicas e Ouvidoria SUS pelo Colab Cidadão

Mais inovação, facilidade e eficiência para o Sistema de Saúde Pública de Araxá. A Prefeitura de Araxá disponibiliza a solicitação de marcação de consultas de especialidades médicas pelo aplicativo Colab Cidadão a partir desta segunda-feira (20).

O novo serviço digital permite agilizar o atendimento do cidadão na Rede Pública, que poderá fazer a solicitação da consulta imediatamente após o recebimento do encaminhamento médico.

Ao todo, são 13 especialidades médicas disponibilizadas pelo aplicativo. Cirurgia geral; Dermatologia; Endocrinologia; Gastroenterologia; Hematologia; Mastologia; Nefrologia; Neurocirurgia; Oftalmologia; Ortopedia ambulatorial; Ortopedia cirúrgica; Otorrinolaringologia.

O cidadão também poderá tirar suas dúvidas sobre consultas de especialidades médicas e outros procedimentos pela categoria Ouvidoria SUS que também está disponível na plataforma.

Para utilizar o programa, basta acessar as lojas de aplicativos do celular e baixar o “COLAB”. Com apenas o número do seu CPF e e-mail, o cidadão realizará o cadastro, selecionará o Município de Araxá e já terá acesso a todos os serviços digitais e ferramentas do aplicativo. O cidadão poderá acessar o serviço por meio da categoria “Especialidade Médica” ou pelo banner destaque do projeto.

A secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, explica que a solicitação das consultas de especialidades médicas é mais um canal de acesso da população ao Sistema de Saúde do Município.

“Agora, o cidadão poderá fazer sua solicitação de forma presencial ou pelo aplicativo Colab, ambos com o encaminhamento já realizado pelo médico da Unidade de Saúde ou Estratégia de Saúde da Família (ESF). O sistema é uma forma de facilitar e agilizar o processo de marcação das consultas de especialidades”, reforça.

Ela acrescenta que a Ouvidoria SUS disponibilizada pelo Colab também é um grande avanço da Rede Pública.

“Devido à grande demanda que temos em algumas especialidades médicas e o prazo para agendamento das consultas ou outros procedimentos, muitos pacientes têm dúvidas se a solicitação foi realizada. Com a Ouvidoria SUS no Colab, o paciente poderá esclarecer os prazos de forma direta e com um protocolo de atendimento. Ou seja, é mais transparência com o cidadão”, destaca Cristiane.