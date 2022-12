Araxá é a única cidade da macrorregião do Triângulo Sul a atingir a meta de cirurgias eletivas realizadas no Estado

Araxá é destaque com marco histórico de cirurgias eletivas realizadas. A cidade se tornou a primeira da macrorregião do Triângulo Sul do Estado a ser contemplada para o recebimento do recurso do programa “Opera Mais, Minas Gerais” em sua totalidade. O programa é uma ação dentro do Valora Minas – Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas.

O objetivo é reduzir a fila e o tempo que os pacientes aguardam pelo procedimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). De janeiro a outubro de 2022 foram 640 cirurgias realizadas no Município, entre eles, ortopedia, urologia, neurocirurgia, cirurgia geral e outros.

As cirurgias feitas pelo SUS foram viabilizadas com recursos da Prefeitura de Araxá, por meio da reestruturação dos convênios e tratativas com os hospitais locais. A cidade foi destaque atingindo o teto máximo de cirurgias, tanto no primeiro, quanto no segundo quadrimestre na macrorregião do Triângulo Sul no ano de 2022.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, esse é um marco histórico para a saúde pública de Araxá, pois a partir do momento que os prestadores de serviço (hospitais) não atingem esse teto, o município em questão passa a receber menos ou até não contar com esse incentivo estadual. Portanto, significa garantia da manutenção dos repasses do recurso.

“Araxá hoje é referência na saúde pública da macrorregião do Triângulo Sul, pois a Prefeitura de Araxá nunca deixou de incentivar os hospitais e prestadores de serviço. Desta forma, entramos com contrapartida de profissionais, de custeio, de planos de trabalho que são apresentados em cada linha de cuidado. Desde que a atual gestão assumiu, temos como preponderância colocar a saúde como atenção prioritária e a administração nunca deixou de fazer esses repasses dentro do que é permitido por lei. Araxá também por ter gestão plena tem a possibilidade de contratualizar direto com esses prestadores de serviço, o que facilita o trabalho”, destaca a secretária.