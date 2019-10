Araxá é selecionada para participar do Programa Recode Bibliotecas

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Educação, recebeu uma grande notícia nesta semana. A Biblioteca Pública Viriato Corrêa foi selecionada para participar do Programa Recode Bibliotecas Transformadoras, que estimula a transformação social e digital de comunidades por meio do protagonismo das bibliotecas e dos jovens. O programa está alinhado ao Plano Nacional do Livro e Leitura e tem a parceria do Movimento Bem Maior, com apoio do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas e dos Sistemas Estaduais de Bibliotecas Públicas.

Além de promover o empoderamento digital com ofertas de cursos on-line e gratuitos em tecnologia por meio da Plataforma Recode, o programa fortalece habilidades dos profissionais de biblioteca sobre os temas – Pesquisa da comunidade, Estratégias de Comunicação e Articulação de Parcerias –, aumenta o número de frequentadores do espaço através de pesquisa para compreender as demandas da população, incentivo à realização de atividades e fomento a participação de jovens, promove o trabalho em rede e contribui para a sustentabilidade na criação de um plano de ações ao segmento financeiro, humano e social.

De acordo com a coordenadora Maria Amália Dumont, o programa está aberto a bibliotecas de acesso público que tenham, no mínimo, dois computadores com acesso à internet para uso do público frequentador e com CNPJ válido. “A Biblioteca Pública Viriato Côrrea foi reconhecida como uma instituição capaz de desenvolver esse projeto grandioso que visa o empoderamento digital dos adolescentes e jovens. Vamos aprender como reconhecer esse público e que ferramentas oferecer a eles”, destacou.

O Programa Recode Bibliotecas trabalha desde 2015 no apoio e fortalecimento a 200 bibliotecas de todas as regiões do Brasil. A primeira reunião on-line com representantes das bibliotecas confirmadas será neste sábado, 19 de outubro, para marcar o início do programa que tem a duração de um ano. Mais informações sobre o programa no site https://recode.org.br/bibliotecas/.