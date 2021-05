Araxá encerra 1º etapa de vacinação de comorbidades nesta sexta

A Prefeitura de Araxá encerra nesta sexta-feira (21) a primeira etapa de vacinação contra a Covid-19 em pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos, síndrome de down e deficiências permanentes graves. Por orientação do Ministério da Saúde, grávidas e puérperas com comorbidades, que também compõem o grupo, aguardam a chegada de doses da vacina CoronaVac para receberem a primeira dose do imunizante.

Todas as pessoas convocadas até o momento para a vacina contra o coronavírus, exceto profissionais de saúde, podem procurar as Unidades de Saúde – Unileste, Uninorte e Unioeste, das 8h às 16h. A vacinação é dividida em duas filas: uma para pessoas que estiverem em veículos (drive-thru) e outra para pedestres. A lista completa de comorbidades está disponível no site Araxá Vacina (www.araxavacina.com.br).

Para portadores de comorbidades, a Secretaria de Saúde exige no momento da vacinação os seguintes documentos: CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver) e a declaração legível do médico, emitida em 2021, comprovando a condição clínica. Para obter o documento, os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima ou o médico de sua preferência (seja da rede pública ou privada).

Profissionais de Saúde



A partir desta quinta-feira (20) também ocorre a imunização da 1ª dose de profissionais de saúde. A aplicação está sendo feita na Unisa, das 8h às 16h. Os contemplados são médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, psicopedagogos, profissionais de educação física, médicos veterinários, auxiliares de dentistas, recepcionistas de clínicas, ASG’s de clínicas, atendentes de balcão de farmácias, motoristas de ambulâncias, cuidadores de idosos, auxiliares funerários, estagiários em período obrigatório pra conclusão do curso.

Os profissionais devem levar cópia do CPF, identidade, comprovante de endereço e carteira profissional ou contrato de trabalho que comprove vínculo empregatício na função. Para os estagiários é necessário apresentar uma declaração da faculdade, que comprove que o aluno está no período de estágio obrigatório para a conclusão do curso.

Campanha Vacinação Solidária



A Prefeitura de Araxá é parceira da Campanha Vacinação Solidária, de iniciativa da Câmara Municipal, Ampara, SOS e Insanos Moto Clube, para arrecadação de óleo nos dias de vacinação contra a Covid-19 ou contra a gripe.

A doação está sendo revertida em cestas básicas às famílias carentes de Araxá. “Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Receba vacina, doe amor”.