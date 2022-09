Araxá Esporte Clube conta com apoio financeiro da prefeitura para a 2ª Divisão do Mineiro

A Prefeitura de Araxá está apoiando financeiramente o Araxá Esporte Clube para as despesas com estadia, alimentação, transporte e acomodação de jogadores e comissão técnica, visando a sua participação na 2ª Divisão do Campeonato Mineiro.

O apoio está autorizado pela Lei Municipal nº 7.877, sancionada pelo prefeito Robson Magela em 11 de agosto, limitando as despesas no valor de R$ 35.000 para a primeira fase da competição, e outros 35.000 caso a equipe atinja a segunda fase.

O presidente do Araxá Esporte Clube, Sílvio Alves, destaca a parceria com o Município. “Temos que agradecer demais o empenho da prefeitura, que tem apoiado de forma imensurável o clube da cidade. É com todo esse auxílio que os jogadores e equipe técnica podem estar presentes nos jogos fora da cidade, buscando um resultado positivo no campeonato”, diz.

O secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), acrescenta que o apoio leva o nome de Araxá para o cenário esportivo de Minas Gerais. “É de suma importância esse apoio, já que o clube é a paixão da cidade. Todos sabem da força que o nome do Araxá Esporte leva para os campos de futebol do Estado e ele merece buscar as principais divisões não só do Mineiro como também de competições nacionais”, afirma.

O prefeito Robson Magela reitera a Administração Municipal cumpre o seu papel em ser parceira não só do futebol como de todas as modalidades esportivas. “A gestão se empenha em apoiar o esporte local e apenas reafirmamos um de nossos principais objetivos que é incentivar, cada vez mais, todos os segmentos e categorias esportivas da cidade, sejam elas profissionais, amadoras, de base ou até mesmo de lazer”, afirma.