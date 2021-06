Araxá finaliza vacinação de trabalhadores da Educação e Saúde já na próxima semana

A Prefeitura de Araxá deu um passo importante para a realização das aulas na modalidade híbrida (presencial e remota). O município finaliza já na próxima semana a vacinação de trabalhadores da rede municipal e particular de Educação. Serão incluídos todos os profissionais do setor. A expectativa é que mais de 2,5 mil profissionais recebam a primeira dose do imunizante contra a Covid-19.

O cronograma de imunização acontece por ordem alfabética de cada escola e será realizada em dois pontos: no Ginásio Dom Bosco e Expominas, das 8h às 16h. A Secretaria Municipal de Saúde exige no momento da vacinação a cópia (xerox) dos seguintes documentos: CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver) e o comprovante de vínculo empregatício na escola.

Já os trabalhadores de saúde que ainda não foram vacinados também serão contemplados a partir da próxima segunda-feira (14). O município exigirá um dos seguintes documentos comprobatórios do exercício da função: Carteira de trabalho, carteira funcional ativa (2021), contrato de prestação de serviço, comprovante de Microempreendedor Individual (MEI) ou holerite que consta o exercício da profissão.

Os proprietários ou sócios de clínicas deverão comprovar por meio de contrato social e estagiários da saúde deverão apresentar declaração da instituição de ensino que estão em estágio obrigatório para conclusão do curso. A vacinação deste grupo também acontece no Ginásio Dom Bosco e Expominas, das 8h às 16h.

As categorias que se enquadram em trabalhadores de saúde são: médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, psicopedagogos (atuação em clínica médica), profissionais da educação física, médicos veterinários, auxiliares de dentistas, recepcionistas de clínicas, ASG’s de clínicas, atendentes de balcão de farmácias, motoristas de ambulâncias, cuidadores de idosos, auxiliares funerários, estagiários em período obrigatório para a conclusão do curso, setor administrativo de clínicas e da Secretaria de Saúde.



Cronograma de Vacinação da Educação



Segunda-feira – 14/06

Ginásio Dom Bosco: Cemei Doralice Afonso; Cemei Francisco Braga; Centro de Educação Infantil Gabriela Mistral; Cemei Magdalena Lemos; Cemei Maria das Dores Faria da Fonseca; Escola Infantil Mundo da Criança; Cemei Professora Francisca Quirina Martins de Oliveira; Cemei Professora Marlene Braga Guimarães.

Expominas: Escola Infantil Arco Íris; Cemei Azalia Guimarães; Centro de Atendimento à Educação Inclusiva (Caei); Centro Educacional Infantil Jardim Santa Terezinha (Ceist); Cemei Dalva Santos Zema; Cemei Dom Pixote; Cemei Dona Adélia Valle e Cemei Dona Petrosa.



Terça-feira – 15/06

Ginásio Dom Bosco: Emei Lucas Teixeira dos Santos Júnior; Escola Municipal Alice Moura; Escola Municipal Eunice Weaver; Escola Municipal Francisco Primo de Melo; Escola Municipal Antônio Augusto de Paiva; Escola Municipal José Bento; Escola Municipal Padre Inácio; Escola Municipal Agar de Affonseca e Silva.

Expominas: Cemei Professora Olga Cunha Pinheiro (Cemei Central); Cemei Querobina Gomes Borges; Cemei Sarah Valle Abrahão; Cemei Vicente Pereira; Centro Educacional Àgape; Colégio Dom Bosco; Colégio São Domingos; Cepac (G1 ao 2º Período).



Quarta-feira – 16/06

Ginásio Dom Bosco: Escola Municipal Manoela Lemos; Escola Municipal Professor Nelson Gomes; Escola Estadual Padre João Botelho; Escola Estadual Pio XII; Colégio Sesc; Programa Integração AABB Comunidade; Escola Municipal Aziz J. Chaer; Oratório Nossa Senhora Auxiliadora (Tempo Integral).

Expominas: Escola Municipal Benedito de Paula Filho; Escola Estadual Delfim Moreira; Escola Municipal Dona Gabriela; Escola Estadual Dr. Eduardo Montandon; Escola Municipal de Aplicação Lélia Guimarães (Cepac); Escola Municipal de Aplicação Lélia Guimarães; Escola Estadual Lia Salgado (Apae); Escola Estadual Luiza de Oliveira Faria.



Quinta-feira – 17/06

Ginásio Dom Bosco: Escola Estadual Professor Luiz Antônio de Oliveira; Escola Rotary; Escola Estadual Vasco Santos; Escola Estadual Dom José Gaspar; Escola Apae; Centro de Estudos Supletivos Padre Evaristo Afonso; Escola de Educação de Jovens e Adultos (EJA); Escola Politécnica do Alto Paranaíba.

Expominas: Escola Municipal Professora Auxiliadora Paiva; Escola Municipal Professora Leonilda Montandon; Escola Municipal Professora Romália Porfírio de Azevedo Leite; Escola Estadual Coronel José Adolfo de Aguiar; Escola Estadual Padre Anacleto Giraldi; Escola Estadual Armando Santos; Colégio Gabarito; Escola Estadual Loren Rios Feres.



Sexta-feira – 18/06

Ginásio Dom Bosco: Sesi/Senai; Sest/Senat; Polo de Apoio Presencial de Araxá (UAB); Uniube (Polo Araxá – EAD).

Expominas: Faculdade de Gestão Woli FGW; Cefet; Uniaraxá e demais escolas profissionalizantes e técnicas.