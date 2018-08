Araxá goleia Ponte Nova e segue invicto na Segundona

Foto: Caio Aureliano / Na Batida do Esporte

O Araxá Esporte Clube venceu sua terceira partida consecutiva na Segundona do Mineiro 2018 e segue invicto na competição.

No sábado (18), o Alvinegro venceu o Ponte Nova por 4 a 1, no Estádio Uberabão. O Ganso está com 9 pontos em três jogos disputados, com 10 gols de saldo.

O Ganso abriu o placar logo aos 8 minutos de partida com o zagueiro Victor Melo, que aproveitou desvio após falta cobrada por Dedê e fez 1 a 0.

Aos 32, Saulo ampliou batendo colocado de perna direita após jogada individual.

O terceiro gol do Ganso veio aos 19 minutos do segundo tempo, com Felipe Caldeira aproveitando rebote do goleiro Wallef.

O Ponte Nova descontou aos 40, em cobrança de falta de Michael Paulista.

O quarto do Araxá foi marcado aos 43, em outro rebote de Wallef após chute cruzado de Felipe Caldeira, com Yan mandando para o fundo do gol.

O próximo compromisso do Araxá está marcado para 25 de agosto, sábado, às 15h30, contra o Athletic Club. A princípio, este jogo deve ser no Uberabão já que o Alvinegro ainda aguarda liberação do Fausto Alvim por parte da Federação Mineira de Futebol (FMF).

Ficha Técnica

Araxá: Alencar; Bernardo, Victor Melo, Nilo e Fernando Augusto; Lucas Hulk, Marcelo Brandão (Matheus Gonzaga), Dedê e Carlinhos (Yan); Bruno Aquino e Saulo (Felipe Caldeira). Treinador: Rogério Henrique.

Ponte Nova: Wallef; Daniel, Lucas Oliveira, Thales Vinícius e Lucas Correia (Alandelon); Glaydson, Luiz Henrique, Wallison e Júlio (Renato); Augusto (Gabriel) e Michael Paulista. Treinador: Ciro Nobre.

Gols: Victor Melo, aos 8, Saulo, aos 32 do primeiro tempo; Felipe Caldeira, aos 19, e Yan, aos 43 do segundo tempo (Araxá); Michael Paulista, aos 40 do segundo tempo (Ponte Nova).

Cartões Amarelos: Saulo, Marcelo Brandão, Bruno Aquino e Felipe Caldeira (Araxá); Daniel, Lucas Correia e Wallison (Ponte Nova).

Arbitragem: André Luis Skettino Policarpo Bento, auxiliado por Fabiano Jesus da Silva e Tiago Moreira Lopes.

Resultados 4ª Rodada

Araxá 4 x 1 Ponte Nova

Coimbra 3 x 0 Athletic Club

Minas Boca 3 x 1 Passos

Patrocinense 0 x 1 União Luziense

Montes Claros 2 x 0 Betis

Pouso Alegre 0 x 2 Valeriodoce

Folga: Boston City

Classificação