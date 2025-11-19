Araxá inaugura sala do projeto Linda Lifetech com tecnologia de Inteligência Artificial para diagnóstico precoce do câncer de mama

A Prefeitura de Araxá inaugurou nesta quarta-feira (19) a sala do projeto Linda Lifetech na Unisul, unidade de saúde onde serão realizados exames de termografia mamária com tecnologia de inteligência artificial. O serviço começa a funcionar na próxima segunda-feira (24), às segundas, quartas e sextas-feiras, das 13h às 17h, com capacidade para atender até 25 mulheres por dia.

O projeto foi viabilizado por meio de uma emenda parlamentar de R$ 1,2 milhão, destinada pelo deputado federal Mário Heringer, e é fruto da parceria entre a Prefeitura de Araxá e o Hospital Hélio Angotti, responsável pela gestão da iniciativa e capacitação dos profissionais da unidade.

Na Unisul, a sala de atendimentos foi estruturada conforme as diretrizes do Linda Lifetech e conta com dois boxes, permitindo o atendimento simultâneo de duas pacientes. O exame é realizado com o sensor de termografia Lifetech, que registra imagens térmicas com precisão e agilidade. Ao longo de 12 meses, o projeto vai atender 8 mil mulheres.

O procedimento é simples, rápido, não invasivo e totalmente seguro. Ele não utiliza radiação, compressão das mamas ou contato físico. A paciente permanece alguns minutos em ambiente climatizado para estabilização térmica e, em seguida, é feita uma única imagem termográfica. O sistema de inteligência artificial analisa padrões térmicos e identifica possíveis alterações.

O acesso ao serviço será direcionado pelas equipes da Estratégia de Saúde da Família, que farão a triagem e encaminharão mulheres entre 20 e 49 anos que apresentem queixas mamárias, histórico familiar relevante ou alterações percebidas no autoexame. Em caso de diagnósticos suspeitos, a paciente é encaminhada para consulta com o mastologista na Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

O prefeito de Araxá, Robson Magela, destaca o impacto da iniciativa: “Estamos trazendo para o SUS uma tecnologia que representa uma verdadeira revolução no cuidado com as mulheres. É um exame moderno, rápido e acessível, que amplia a capacidade de diagnóstico precoce e salva vidas. Araxá sai na frente mais uma vez.”

O deputado federal Mário Heringer, responsável pela emenda que viabilizou o projeto, ressalta o alcance e a importância do novo serviço. “O programa representa um grande avanço por oferecer um método rápido e não invasivo. O exame capta imagens termográficas que permitem identificar precocemente possíveis lesões. Em muitos casos, de cada 100 pacientes avaliadas, 90 podem ser liberadas sem necessidade imediata de mamografia, o que melhora o fluxo do sistema e amplia a capacidade de atendimento. É um investimento significativo que fará a diferença para a saúde das mulheres em Araxá”, afirma.

Leandro Queiroz Macedo, diretor de Novas Operações do Hospital Hélio Angotti, ressalta o potencial do exame para diagnósticos precoces. “A tecnologia é capaz de identificar alterações térmicas mínimas. É uma ferramenta capaz de identificar alterações muito antes de um nódulo atingir um centímetro, o que aumenta drasticamente as chances de cura e permite tratamentos menos invasivos. A iniciativa vai beneficiar principalmente as mulheres mais jovens”, conclui.