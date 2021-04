Araxá inicia Campanha de Vacinação Contra a Gripe no dia 12 de abril

Na próxima segunda-feira (12) Araxá inicia a Campanha de Vacinação contra a Gripe. Para evitar que os grupos prioritários de vacinação da influenza e da Covid-19 se sobreponham, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu concentrar a primeira etapa da imunização contra o vírus da gripe em crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas e profissionais de saúde. Ao todo, serão 3.370 doses distribuídas entre esse público nesta primeira fase.

No caso de gestantes será necessário apresentar documento comprobatório como cartão pré-natal ou exame que comprove a gestação. As puérperas (até 45 dias após o parto) devem ter em mãos certidão de nascimento da criança ou documento do hospital onde ocorreu o parto. Já os profissionais de saúde, a carteira do conselho de classe ou outro comprovante.

De acordo com a secretária interina de Saúde, Lorena de Pinho Magalhães, geralmente os idosos também entram nessa primeira fase de vacinação. Porém, em função da pandemia, para esse público está sendo priorizada a vacinação contra a Covid-19.

“Lembrando que a orientação é que quem recebeu a vacina contra a Covid-19, seja a primeira ou segunda dose, deve esperar um intervalo de 14 dias para aplicação de qualquer outra vacina. Por isso, é importante que os profissionais de saúde que já foram imunizados contra o coronavírus fiquem atentos às datas”, explica Lorena.

O público da primeira fase de vacinação contra a gripe também deve ficar atento caso tenha testado positivo para Covid-19. De acordo com Lorena, pessoas com coronavírus ou que tiveram a doença há menos de 28 dias devem adiar a vacinação da gripe.

Pontos de vacinação contra a gripe

– Unileste, Unioeste, Uninorte, Unisa e Uninordeste, das 8h às 16h

– PSF Max Neumann, das 12h às 17h.