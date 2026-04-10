Araxá inicia estudos para construção do Hospital Municipal com primeira reunião do Acordo de Cooperação Técnica

A Prefeitura de Araxá realizou, nesta quinta-feira (9), a primeira reunião para dar início aos estudos previstos no Acordo de Cooperação Técnica voltado à construção do Hospital Municipal. O encontro, que aconteceu virtualmente, marca o início das etapas técnicas que irão embasar a implantação da unidade, considerada uma das principais demandas da saúde no município.Os estudos para o acordo de cooperação técnica envolvem análises detalhadas de viabilidade, definição de diretrizes, levantamento de necessidades estruturais, estimativas de custos e planejamento das etapas de execução. Esse processo é essencial para garantir que o projeto avance com segurança jurídica, eficiência e embasamento técnico, desde a fase inicial até a futura execução da obra.

Participaram da reunião o secretário de Saúde, Sebastião Donizete de Souza, além de representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá e da Codemge/Codemig. As instituições atuam de forma integrada na construção de soluções e no desenvolvimento dos estudos iniciais para a viabilização do hospital.