Araxá já conta com R$ 3,5 milhões nos cofres públicos para implantação de UTI Neonatal

A tão sonhada Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e Pediátrica de Araxá está cada vez mais próxima. O município recebeu mais de R$ 1 milhão para a implantação da unidade por meio de emenda do deputado estadual Bosco na última quarta-feira (10). Na última semana, a cidade já havia recebido o recurso de R$ 2,5 milhões de emenda do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

Com os recursos, a Prefeitura já conta com R$ 3,5 milhões nos cofres públicos para viabilizar a unidade que vai atender recém nascidos em situação de risco. Agora, a Administração Municipal aguarda apenas o envio de outros R$ 1,5 milhão do Governo de Minas para complementar o investimento necessário para a instalação da ala médica na Santa Casa de Misericórdia de Araxá. A previsão é que no primeiro semestre de 2022, o serviço já esteja disponível à população.

De acordo com o prefeito Robson Magela a abertura deste espaço é uma reivindicação antiga e significa um grande avanço na saúde pública. “Essa é a realização de um sonho da nossa cidade e sempre foi uma das prioridades da nossa gestão. Uma cidade do porte de Araxá precisa ter indispensavelmente um serviço qualificado de atendimento aos recém-nascidos”, explica.