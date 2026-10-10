O Araxá Esporte perdeu para o Betim fora de casa e viu suas chances de classificação na Segunda Divisão do Campeonato Mineiro ficarem muito difíceis. A derrota foi definida por um gol marcado logo no início da partida, em uma falha do goleiro Bartô.

Vitor Michel balançou as redes aos 13 minutos do primeiro tempo. Na cobrança de falta, a barreira do Araxá saltou, a bola passou rasteira e Bartô não conseguiu fazer a defesa com firmeza. O goleiro bateu roupa, e o lance terminou com o gol do Betim.

Com o resultado, o Ganso chega à reta decisiva da competição pressionado e com uma situação delicada na briga por uma vaga na próxima fase. Além de precisar vencer o Funorte, no próximo sábado, a equipe de Araxá depende de uma combinação de resultados dos concorrentes e de critérios de desempate, como o saldo de gols.

O cenário torna a classificação bastante difícil. O Araxá terá de fazer sua parte na última rodada e ainda torcer por resultados favoráveis em outras partidas para manter vivo o sonho de avançar na competição.