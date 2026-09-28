CiMTB 2026 termina com títulos de Alex Malacarne e Isabella Lacerda

A temporada 2026 da Copa Internacional de Mountain Bike (CiMTB) terminou neste domingo (27), em Congonhas (MG), com Alex Malacarne e Isabella Lacerda como campeões gerais da competição. Na principal prova do último dia, a Maratona (XCM), Malacarne venceu a Super Elite Masculina e fechou a temporada com uma campanha de destaque. O atleta conquistou as provas de Short Track, Cross Country Olímpico e Maratona em Congonhas, além dos respectivos títulos gerais. Ao todo, somou 500 pontos de 540 possíveis e garantiu o bicampeonato geral da CiMTB.

Entre as mulheres, Isabella Lacerda também venceu a Maratona e confirmou o hexacampeonato geral da competição. Ela terminou a temporada com 423 pontos, à frente de Karen Olimpio, que somou 310. A etapa final reuniu cerca de 800 ciclistas e 200 corredores ao longo dos três dias de programação em Congonhas. A competição completou em 2026 três décadas de história e passou por Conceição do Mato Dentro, Araxá e Congonhas.

Araxá volta a encerrar a temporada em 2027

Araxá terá novamente papel de destaque no calendário da CiMTB. A organização já confirmou que o município será a sede da etapa final da temporada 2027, entre os dias 12 e 15 de agosto.

Será a 24ª edição da CiMTB em Araxá, que mantém presença consecutiva no circuito. A etapa será realizada na região do Grande Hotel de Araxá e encerrará o calendário do próximo ano. O calendário de 2027 terá três etapas: Conceição do Mato Dentro, de 8 a 11 de abril; Congonhas, de 17 a 20 de junho; e Araxá, de 12 a 15 de agosto. As três etapas serão válidas para o ciclo olímpico de Los Angeles 2028.

A permanência de Araxá no circuito reforça a importância do município no mountain bike nacional e internacional. A cidade recebeu a 23ª edição da CiMTB em maio deste ano, com mais de 1.100 ciclistas inscritos.