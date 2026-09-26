Araxá perde para o Paracatu no Fausto Alvim e precisa reagir fora de casa



O Araxá Esporte Clube perdeu por 2 a 1 para o Paracatu na tarde deste sábado (26), no Estádio Fausto Alvim, pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro Sicoob Segunda Divisão. O Ganso chegou a empatar no segundo tempo, mas sofreu o segundo gol quando estava melhor na partida e ainda teve um gol anulado no último lance.



O Paracatu abriu o placar ainda no primeiro tempo. Após uma cobrança de escanteio, Joelson subiu na área e cabeceou para marcar o primeiro gol da partida.



Na volta do intervalo, o Araxá aumentou a pressão e conseguiu chegar ao empate. Marcos Kaik recebeu a oportunidade e balançou as redes, deixando o placar em 1 a 1.



O gol deu confiança ao Ganso, que passou a controlar as ações e buscava a virada diante da torcida no Fausto Alvim.

Quando a equipe araxaense vivia seu melhor momento no jogo, porém, o Paracatu voltou a ficar à frente.



Em uma jogada de qualidade, Gean Júnior acertou um belo chute e marcou um golaço, fazendo 2 a 1 para os visitantes.

O Araxá não desistiu e pressionou até os minutos finais. No último lance da partida, o Ganso chegou a marcar o gol que poderia decretar o empate, mas a arbitragem anulou o lance.



Com a derrota, o Araxá terá agora dois compromissos fora de casa e precisará pontuar para continuar na briga pela classificação à segunda fase do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão.

Pelo regulamento, os três primeiros colocados de cada grupo avançam para a próxima fase. O Ganso encerra sua participação na primeira fase em casa, diante do Funorte, no Estádio Fausto Alvim.



A equipe terá, portanto, duas partidas fora de seus domínios antes de voltar a jogar diante da torcida. A sequência será decisiva para as pretensões do Araxá na competição.