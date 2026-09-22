Mais de 15 mil pessoas participam do Conexão Araxá 2026

Mais de 15 mil pessoas participaram do Conexão Araxá 2026, realizado no último sábado (19), no campus do Uniaraxá. O evento reuniu serviços públicos, atividades gratuitas, orientações e ações de atendimento à população. A Prefeitura de Araxá participou da programação por meio de diferentes secretarias e órgãos municipais. Foram oferecidos serviços nas áreas de saúde, assistência social, emprego, educação, meio ambiente, segurança, esporte, turismo, inovação e tecnologia, entre outras.

Estiveram presentes as secretarias municipais de Saúde, Educação, Assistência Social, Desenvolvimento Econômico, Turismo, Serviços Urbanos, Inovação e Tecnologia, Segurança Pública, Governo, Esportes e Meio Ambiente. Também participaram a Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá (FCAA) e o Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA).

Entre os serviços disponibilizados estavam vacinação, testes rápidos, atendimento do Cadastro Único, serviços do Sine, divulgação de vagas de emprego, emissão de credenciais de estacionamento, atendimento do Procon e agendamento para emissão da Carteira de Identidade Nacional.

O público também recebeu orientações sobre turismo, trânsito, transporte coletivo, iluminação pública, limpeza urbana, meio ambiente, urbanismo e serviços da rede de proteção social. A programação incluiu ainda feira de adoção de cães, atividades esportivas e recreativas, brincadeiras, contação de histórias, Biblioteca Móvel e informações sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

No Espaço Maker, os participantes puderam conhecer recursos de impressão 3D, realidade virtual e robótica, além da plataforma Colab, soluções relacionadas a cidades inteligentes e iniciativas de orientação profissional.

A FCAA apresentou os projetos de Apadrinhamento e Família Acolhedora e prestou orientações sobre adoção. Já o IPDSA e a Secretaria de Meio Ambiente esclareceram dúvidas sobre regularização ambiental, corte e poda de árvores, fiscalização e o projeto Uma Árvore na Minha Calçada. As atividades esportivas incluíram rapel, escalada, futebol, vôlei e ações de recreação.

Para o secretário municipal de Inovação e Tecnologia, Fabiano Santos Cunha, a realização do evento contribui para aproximar os serviços públicos da população.

“O Conexão Araxá reúne diversos serviços em um único espaço e facilita o acesso da população às ações desenvolvidas pelo município. É uma iniciativa importante para aproximar a Prefeitura dos moradores, promover conhecimento e apresentar soluções que contribuem para o desenvolvimento da cidade”, afirmou.