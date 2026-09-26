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Incêndio atinge carreta carregada com 37 mil litros de leite em Araxá

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Incêndio atinge carreta carregada com 37 mil litros de leite em Araxá

Uma carreta carregada com aproximadamente 37 mil litros de leite pegou fogo na manhã deste sábado (26), na Avenida Ministro Olavo Drummond, em Araxá. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h40 para atender à ocorrência.

Segundo o relato do motorista aos bombeiros, o incêndio teria começado na região das rodas da carreta e se espalhado rapidamente para o tanque de carga.

Ao chegarem ao local, as equipes montaram a estrutura de combate e iniciaram as ações para controlar e extinguir as chamas. Os bombeiros também atuaram para impedir que o fogo se propagasse e manter a segurança da área durante o atendimento.

As circunstâncias e as causas do incêndio ainda serão apuradas.

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