Dínamo Sub-15 conquista título do Triangular Craques do Futuro com 100% de aproveitamento

O Dínamo Sub-15 conquistou o título do Triangular Craques do Futuro. A equipe venceu os três jogos disputados, marcou 14 gols e encerrou o torneio com 100% de aproveitamento. Na primeira partida, o Dínamo venceu o Ferrocarril por 6 a 2. Na sequência, a equipe manteve o bom desempenho e goleou o Dirley da Escolinha por 5 a 1.
Na grande final, Dínamo e Ferrocarril voltaram a se enfrentar. A equipe venceu por 3 a 0 e confirmou o título da competição.
Resultados
Dínamo 6 x 2 Ferrocarril
Dínamo 5 x 1 Dirley da Escolinha
Final
Dínamo 3 x 0 Ferrocarril