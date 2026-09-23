Prefeitura de Araxá decreta luto oficial de três dias pelo falecimento do Dr. Alonso Garcia de Rezende





A Prefeitura de Araxá decretou luto oficial de três dias em razão do falecimento do médico cardiologista Dr. Alonso Garcia de Rezende, profissional que dedicou grande parte de sua vida à medicina e teve importante atuação na saúde pública e privada de Araxá e de toda a região.



Formado em Medicina pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Dr. Alonso construiu uma carreira dedicada à cardiologia e ao atendimento médico. Realizou residência médica em Clínica Médica e em Cardiologia e também possuía formação em Medicina Intensiva.



Ao longo de sua vida profissional, exerceu funções de relevância na área da saúde. Foi secretário municipal de Saúde de Araxá, participando da condução de políticas e ações voltadas ao fortalecimento da rede municipal e de iniciativas importantes para a estruturação dos serviços de saúde do município, entre elas a implantação da UPA Municipal.



Sua atuação também se destacou no cooperativismo médico. Na Unimed Araxá, exerceu funções de gestão e chegou à presidência da cooperativa, contribuindo para o desenvolvimento da assistência médica e hospitalar e para o fortalecimento da instituição, que possui importante atuação na prestação de serviços de saúde em Araxá e na região.



Em fevereiro de 2026, Dr. Alonso voltou a integrar a administração pública municipal, quando passou a exercer o cargo em comissão de Médico Regulador Chefe em Pronto Atendimento – Cardiologista, na Secretaria Municipal de Saúde de Araxá, colocando novamente sua experiência e conhecimento técnico a serviço da população.



No exercício da medicina, também ficou marcado pelo cuidado com os pacientes, pelo conhecimento técnico e pela dedicação à profissão, construindo ao longo dos anos relações de respeito e confiança com colegas, profissionais da saúde e famílias atendidas.



O prefeito Robson Magela manifesta solidariedade aos familiares, amigos, colegas de profissão e a todos que conviveram com Dr. Alonso ao longo de sua vida. O prefeito destaca o reconhecimento do Município à contribuição do médico para a história da saúde de Araxá.



“Dr. Alonso deixa uma história de dedicação à medicina e à nossa cidade. Foi um profissional que esteve presente em momentos importantes da saúde de Araxá, tanto na medicina quanto na gestão pública e na Unimed. Neste momento de tristeza, prestamos nossa homenagem e manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e a todos que tiveram a oportunidade de conviver com ele”, afirma Robson.



O decreto de luto oficial representa uma homenagem institucional e o reconhecimento do Município aos relevantes serviços prestados por Dr. Alonso Garcia de Rezende. Sua história permanece registrada na trajetória da saúde de Araxá e na memória de todos aqueles que foram alcançados por seu trabalho.

