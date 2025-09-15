Araxá promove vacinação antirrábica na zona urbana até sábado (20)

A Prefeitura de Araxá deu início nesta segunda-feira (15) à vacinação antirrábica de cães e gatos na zona urbana. A campanha segue até sábado (20), das 8h às 16h45, em postos itinerantes espalhados pelos bairros e no ponto fixo do Jardim da Igreja São Sebastião.
A expectativa é imunizar cerca de 17 mil animais durante o período. Sendo mais de 14 mil cães e aproximadamente 2,6 mil gatos. A coordenadora de Saúde, Leninha Severo, reforça que a participação dos tutores é fundamental para que a campanha seja bem-sucedida.
“São cerca de 60 pontos espalhados pela cidade e estamos mobilizados para que os animais recebam a dose de proteção. A adesão da população é essencial, porque quando protegemos nossos cães e gatos, também protegemos as famílias e toda a comunidade”, destaca.
Por que vacinar?
A raiva é uma doença grave que pode afetar tanto os animais quanto os seres humanos. Sem cura após o início dos sintomas, a única forma de prevenção é a vacinação anual, tornando a campanha essencial para a saúde coletiva.
Cronograma da campanha
16/09 (terça-feira)
• Praça da Área III / J. das Primaveras
• Núcleo de Convivência / Santo Antônio
• ESF Vila Estância
• Praça das Mangueiras
• UNILESTE / Santo Antônio
• Escola Polivalente
• UNICENTRO / V. Guimarães
• Campo Trianon
• Point do Cão / Mangabeiras
• Jardim da Igreja São Sebastião
17/09 (quarta-feira)
• Praça da Santa Casa
• Antigo Postinho João Ribeiro
• Ginásio Santa Luzia
• Praça Governador Valadares / Centro
• Praça Elias Leime (em frente ao açougue do Dico)
• Praça da Família / São Pedro
• Praça José Hermógenes / São Vicente
• Centro de Ref. Cultura Negra / Santa Rita
• Capela da Filomena
• Jardim da Igreja São Sebastião
18/09 (quinta-feira)
• Escola Aziz J. Chaer / Orozino Teixeira
• UNINORDESTE / Ana Antônia
• Feira Pão de Açúcar
• CEMEI Vicente Pereira da Silva
• Canil Municipal – Novo Horizonte
• CEMEI Prof. Francisca / Pão de Açúcar III
• CEMEI Querobina Gomes / Pão de Açúcar IV
• Mercearia do Izaias / Domingos Zema
• ESF Pão de Açúcar
• Jardim da Igreja São Sebastião
19/09 (sexta-feira)
• Núcleo de Convivência / Leblon
• Praça Escola Anita Mesquita / São Geraldo
• UNISA / São Geraldo
• Igreja N. Sra. Aparecida / Alvorada
• Em frente ao CEMEI Balão Mágico / Alvorada
• UNIOESTE / Boa Vista
• Capela Nossa Senhora Auxiliadora
• Praça da Árvore de Óleo / Boa Vista
• Padaria UAI Delícia
• Jardim da Igreja São Sebastião
20/09 (sábado)
• CEMEI Max Neumann
• CRAS Abolição – S. Francisco
• CRAS Bom Jesus
• UNINORTE / Urciano Lemos
• Ponto de Ônibus Parque do Cristo
• CEMEI Conceição Velasco / Francisco Duarte
• ESF Tiradentes
• ESF Ana Pinto
• Fundo do CEMEI Cássio Barsante / Ana Pinto
• Igreja Presbiteriana – CEPAC / Abolição – S. Francisco
• Jardim da Igreja São Sebastião