Araxá realiza ação de prevenção ao câncer de mama com oferta de 216 mamografias

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará, entre os dias 5 e 9 de maio, uma ação especial de prevenção ao câncer de mama, em parceria com o Instituto de Prevenção de Patrocínio – Hospital de Amor. Serão oferecidos 216 exames gratuitos de mamografia para mulheres com idades entre 40 e 49 anos.

O agendamento deve ser feito até o dia 28 de abril, diretamente nas unidades da Estratégia de Saúde da Família (ESF’s), mediante apresentação de cópias do RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de endereço. O atendimento será realizado exclusivamente pelas enfermeiras das unidades, e as vagas são limitadas. Os exames acontecerão na carreta do Hospital de Amor, que ficará estacionada no Estádio Municipal Fausto Alvim durante o período da ação.

De acordo com a referência técnica da Saúde da Mulher, Tatiane Samanta Marques Gomes, embora mulheres dessa faixa etária não façam parte do grupo prioritário pelo protocolo do Ministério da Saúde, os índices da doença têm aumentado, o que reforça a importância do diagnóstico precoce.

“Sabemos que o câncer de mama pode ser silencioso e, muitas vezes, só é descoberto em estágios mais avançados. Por isso, é fundamental oferecer esse cuidado preventivo, mesmo para mulheres fora da faixa prioritária definida pelo Ministério da Saúde. É importante lembrar que não será possível agendar exames nos dias da ação. Todos os agendamentos devem ser feitos antecipadamente nas ESF’s”, ressalta.