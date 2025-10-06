Araxá realiza Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos

A Secretaria Municipal de Saúde de Araxá promove entre os dias 6 e 31 de outubro a Campanha de Multivacinação 2025, voltada para crianças e adolescentes menores de 15 anos. A iniciativa integra a mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Saúde, que busca aumentar as coberturas vacinais no país e garantir proteção contra diversas doenças preveníveis.
Pais e responsáveis poderão procurar as unidades de saúde em horários convencionais e especiais. O cartão de vacinas será atualizado de acordo com o Calendário Nacional de Imunização (PNI) para a faixa etária até 14 anos, 11 meses e 29 dias. No dia 18 de outubro, será realizado o Dia D de Mobilização, das 8h às 14h.
A mobilização também conta com seis datas de vacinação noturna: terças e quintas (7, 9, 14, 16, 21 e 23 de outubro), das 17h às 21h, na Unicentro. Nestes dias, a ação será aberta a toda a população: voltada para campanha de multivacinação, intensificação da vacina de Febre Amarela e demais vacinas.
A coordenadora de imunização de Araxá, Érica Fonseca, explica a dinâmica da campanha em Araxá: “Organizamos horários diferenciados, inclusive à noite, para que as famílias tenham mais facilidade em comparecer. É a oportunidade de colocar o cartão de crianças e adolescentes em dia, sem deixar para depois”.
Funcionamento das unidades
Horários convencionais
• Unicentro (crianças até 12 anos – Influenza): seg. a qui. 7h30 às 16h | sex. 7h30 às 15h
• Uninorte, Uninordeste e ESF Max Neumann: seg. a qui. 7h30 às 16h | sex. 7h30 às 12h
• Unioeste, Unisul, Unisa e Unileste: seg. a qui. 7h30 às 12h30 | sex. 7h30 às 12h
• ESF Pão de Açúcar: seg. a qui. 8h às 15h | sex. 8h às 12h
Dia D de mobilização (somente público-alvo)
• Data: sábado, 18 de outubro
• Locais: Unioeste, Uninordeste e Unicentro
• Horário: 8h às 14h
Vacinação noturna (intensificação da campanha de multivacinação, da vacina de Febre Amarela, e demais vacinas para toda a população)
• Local: Unicentro
• Dias: terças e quintas (7, 9, 14, 16, 21 e 23 de outubro)
• Horário: 17h às 21h
Calendário de vacinação por idade até 15 anos
– Ao nascer: BCG (dose única) e Hepatite B (dose única).
– 2 meses: Pentavalente (1ª), VIP (1ª), Pneumocócica 10v (1ª), Rotavírus (1ª).
– 3 meses: Meningocócica C (1ª).
– 4 meses: Reforço das vacinas aplicadas aos 2 meses.
– 5 meses: Meningocócica C (2ª).
– 6 meses: Pentavalente (3ª), VIP (3ª), Covid-19 (1ª).
– 7 meses: Covid-19 (2ª).
– 9 meses: Febre Amarela (1ª), Covid-19 (3ª).
– 12 meses: Pneumocócica 10v (reforço), Meningocócica ACWY (reforço), Tríplice Viral (1ª).
– 15 meses: DTP (1º reforço), VIP (reforço), Hepatite A (dose única), Tríplice Viral (2ª), Varicela (1ª).
– 4 anos: DTP (2º reforço), Febre Amarela (reforço), Varicela (2ª).
– 9 a 14 anos: HPV (dose única).
– 10 a 14 anos: Dengue (1ª e 2ª).
– 11 a 14 anos: Meningocócica ACWY (dose única).
– 14 a 15 anos: Difteria e Tétano (DT – reforço) e, depois, a cada 10 anos.