Araxá realiza Dia D da Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes neste sábado

Araxá promove neste sábado (18) o Dia D de Mobilização da Campanha de Multivacinação, voltada exclusivamente para crianças e adolescentes menores de 15 anos. A ação tem o objetivo de atualizar o cartão de vacinas e garantir a proteção contra diversas doenças. A vacinação será realizada das 8h às 14h, em três unidades de saúde: Unicentro, Unioeste e Uninordeste.
De acordo com a coordenadora de Imunização de Araxá, Érica Fonseca, o Dia D é uma oportunidade para que pais e responsáveis atualizem o cartão de vacinas dos filhos. “A mobilização foi programada para um sábado justamente para facilitar o acesso das famílias que trabalham durante a semana. Teremos todas as vacinas do calendário disponíveis e esperamos ampliar a cobertura vacinal com essa ação”, ressalta.
Para se vacinar, será necessário apresentar o cartão de vacinas, cartão do SUS (se tiver) e CPF. Durante o atendimento, também será feita a atualização de cadastro dos usuários.
Varicela está disponível
Entre as vacinas ofertadas, está a vacina contra a varicela (catapora), que voltou a ser disponibilizada nas unidades após um período de desabastecimento em âmbito nacional. O município recebeu um novo lote e haverá doses disponíveis durante o Dia D.
Calendário de vacinação até 15 anos
– Ao nascer: BCG (dose única) e Hepatite B (dose única).
– 2 meses: Pentavalente (1ª), VIP (1ª), Pneumocócica 10v (1ª), Rotavírus (1ª).
– 3 meses: Meningocócica C (1ª).
– 4 meses: 2ª dose das vacinas aplicadas com 2 meses.
– 5 meses: Meningocócica C (2ª).
– 6 meses: Pentavalente (3ª), VIP (3ª), Covid-19 (1ª).
– 7 meses: Covid-19 (2ª).
– 9 meses: Febre Amarela (1ª), Covid-19 (3ª).
– 12 meses: Pneumocócica 10v (reforço), Meningocócica ACWY (reforço), Tríplice Viral (1ª).
– 15 meses: DTP (1º reforço), VIP (reforço), Hepatite A (dose única), Tríplice Viral (2ª), Varicela (1ª).
– 4 anos: DTP (2º reforço), Febre Amarela (reforço), Varicela (2ª).
– 9 a 14 anos: HPV (dose única).
– 10 a 14 anos: Dengue (1ª e 2ª).
– 11 a 14 anos: Meningocócica ACWY (dose única).
– 14 a 15 anos: Difteria e Tétano (DT – reforço) e, depois, a cada 10 anos.