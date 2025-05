Araxá realiza o Dia D de Vacinação Contra a Gripe neste sábado (10)

Araxá promove neste sábado, 10 de maio, o Dia D de Vacinação Contra a Gripe, ação que integra a mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Saúde para ampliar a cobertura vacinal em todo o país. No município, seis unidades de saúde estarão abertas das 9h às 15h para atender a população: Unicentro, Unisse, Unioeste, ESF Pão de Açúcar, ESF Urciano Lemos e ESF Max Neumann.

A vacina está disponível para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade e tem como objetivo proteger contra os principais vírus da influenza em circulação. A versão 2025 do imunizante oferece proteção contra as cepas H1N1, H3N2 e B.

Além da vacina contra a gripe, imunizantes do Plano Nacional de Imunização (PNI) também estarão disponíveis nas unidades, para a atualização da caderneta de vacinação. O cidadão deverá apresentar a caderneta de vacinação e um documento pessoal para receber as doses.

“O Dia D é realizado no sábado e facilita o acesso da população à vacina, especialmente para quem não consegue comparecer durante a semana. É uma chance de garantir proteção contra a gripe e também de atualizar a caderneta com outras vacinas importantes do calendário nacional”, destaca a coordenadora de imunização de Araxá, Érica Fonseca.

Serviço

Dia D de Vacinação Contra a Gripe

Sábado, 10/05, das 9h às 15h

* Unicentro – Av. Dâmaso Drumond, 275 – Guimarães

* Unisse – Dr. Edmar Cunha, 135 – Santa Terezinha

* Unioeste – Av. Professora Auxiliadora Paiva, 255 – Serra Morena

* ESF Pão de Açúcar – Rua Alyrio Teixeira, 280 – Bairro Pão de Açúcar

* ESF Urciano Lemos – Avenida Washington Barcelos 1300 – Urciano Lemos

* ESF Max Neumann – R. Ubaldina Vieira Mendes, 65 – Max Neumann