Araxá realiza reforço da vacina antirrábica para animais vacinados pela primeira vez

A Secretaria Municipal de Saúde realiza, nesta sexta-feira (31), uma nova etapa da campanha de vacinação antirrábica, voltada exclusivamente para cães e gatos que receberam, pela primeira vez, a vacina em setembro e precisam do reforço para completar a imunização.

A aplicação será feita no Ponto de Apoio Central da Vigilância Ambiental, localizado na Avenida Vereador João Sena, nº 199, Centro, em frente ao Açougue Rios, das 8h às 16h.

De acordo com o agente de endemias Thiago Nessrala, a dose de reforço é essencial para garantir a imunização completa de cães e gatos vacinados pela primeira vez. “Esses animais ainda estão criando o sistema imunológico contra a raiva. Assim como nas vacinas humanas, é necessário o reforço para aumentar a produção de anticorpos e garantir a eficácia da proteção”, explica.

A raiva é uma doença grave, que pode ser transmitida aos humanos e levar à morte. Por isso, manter a vacinação dos animais em dia é fundamental para a prevenção e o controle da doença.