Araxá realiza repescagem de crianças de 5 a 11 anos com e sem comorbidades na sexta; horário é de 8h às 16h

A Prefeitura de Araxá realiza a repescagem da 1ª dose da vacina contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos sem comorbidades. A vacinação acontece na Unisa, Unicentro e Uninordeste, das 8h às 16h, na sexta-feira (25).

O cronograma também contempla a imunização de crianças de 5 a 11 anos com comorbidades ou deficiência permanente.

Para receber o imunizante contra a Covid-19, a criança não pode ter recebido qualquer tipo de vacina nos últimos 15 dias e é imprescindível a apresentação do cartão de vacina.

Documentos necessários

No momento da vacinação é necessário levar a cópia (xerox) da Carteira de Identidade e CPF, da Certidão de Nascimento, do Cartão de Vacina e do Cartão do SUS (se tiver).

Para crianças com comorbidades, deve ser apresentado também um atestado ou relatório médico (se não for recente, apresentar receita da medicação utilizada) que comprove a condição clínica da criança ou receita do medicamento de uso contínuo com, no máximo, 3 meses.

O responsável por acompanhar a criança no ato da aplicação deverá apresentar um documento original de identificação com foto.

Lista de comorbidades

Para crianças com comorbidades, a 1ª dose da vacina contra a Covid-19 será é aplicada mediante a apresentação de atestado ou relatório médico (se não for recente, apresentar receita da medicação utilizada) que comprove as seguintes comorbidades:

– Diabetes mellitus

– Pneumopatias crônicas graves

– Hipertensão Arterial Resistente (HAR)

– Hipertensão arterial estágio 3

– Hipertensão arterial estágios 1 e 2 como lesão em órgão-alvo

– Insuficiência cardíaca (IC)

– Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar

– Cardiopatia hipertensa

– Síndromes coronarianas

– Valvopatias

– Miocardiopatias e Pericardiopatias

– Doenças da Aorta, do Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

– Arritmias cardíacas

– Cardiopatias congênita no adulto

– Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados

– Doenças neurológicas crônicas

– Doença renal crônica

– Imunocomprometidos

– Hemoglobinopatias graves

– Obesidade mórbida

– Síndrome de down

– Cirrose hepática

Pais ou responsáveis

Os pais ou responsáveis devem estar presentes manifestando sua concordância com a vacinação. Em caso de ausência, a vacinação deverá ser autorizada ao acompanhante por um termo por escrito. O modelo para impressão está disponível no link “Protocolos Covid-19” > “Termo de Autorização de Acompanhante – Vacinação Infantil Contra a Covid-19 do site oficial ( www.araxa.mg.gov.br ).

Cronograma

Unisa, Unicentro e Uninordeste

Crianças de 5 a 11 anos sem comorbidades – UNISA, UNICENTRO E UNINORDESTE

Dia e horário: 25 de fevereiro (sexta) – 8h às 16h

Documentos necessários: cópia (xerox) da Carteira de Identidade e CPF, da Certidão de Nascimento, do Cartão de Vacina e do Cartão do SUS (se tiver).

O responsável por acompanhar a criança no ato da vacinação na aplicação deverá apresentar um documento original de identificação com foto.

Crianças entre 5 e 11 anos com comorbidades ou deficiência permanente – UNISA, UNICENTRO E UNINORDESTE

Dia e horário: 25 de fevereiro (sexta) – 8h às 16h

Documentos necessários: cópia (xerox) da Carteira de Identidade e CPF, da Certidão de Nascimento, o Cartão de Vacina e do Cartão do SUS (se tiver). Apresentar ainda um atestado ou relatório médico (se não for recente, apresentar receita da medicação utilizada) que comprove a condição clínica da criança ou receita do medicamento de uso contínuo com, no máximo, 3 meses.

O responsável por acompanhar a criança no ato da vacinação na aplicação deverá apresentar um documento original de identificação com foto.