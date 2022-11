Araxá realiza vacinação contra Covid-19 em crianças de 6 meses a menores de 3 anos com comorbidades às quartas e sextas

A Secretaria Municipal de Saúde inicia nesta quarta-feira (30) a vacinação contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a menores de 3 anos (2 anos, 11 meses e 29 dias) de idade com comorbidades.

O lote de 160 doses da vacina Pfizer Baby específico para este público chegou ao Município esta semana. De acordo com a coordenadora de Imunização da Secretaria de Saúde, Érica Fonseca, a equipe já finalizou o cronograma e aplicação desta vacina às crianças menores de 3 anos com comorbidades será exclusivamente às quartas e sextas-feiras, na Unicentro, das 8h às 13h.

Já a imunização das crianças com mais de 3 anos acontece às terças e quintas-feiras, também das 8h às 13h, Unicentro.

O esquema de vacinação proposto pelo fabricante é uma série primária de três doses, em que as duas doses iniciais devem ser administradas com quatro semanas de intervalo, seguidas por uma terceira dose administrada pelo menos oito semanas após a segunda dose para esta faixa etária.

O cronograma de imunização para o público 12+ (incluindo a 4ª dose para o publico 40+) segue diariamente, de segunda a sexta-feira, na Unicentro, das 8h às 16h.

Lista de comorbidades



Para crianças com comorbidades, a 1ª dose da vacina contra a Covid-19 será é aplicada mediante a apresentação de atestado ou relatório médico (se não for recente, apresentar receita da medicação utilizada) que comprove as seguintes comorbidades:

– Diabetes mellitus

– Pneumopatias crônicas graves

– Hipertensão Arterial Resistente (HAR)

– Hipertensão arterial estágio 3

– Hipertensão arterial estágios 1 e 2 como lesão em órgão-alvo

– Insuficiência cardíaca (IC)

– Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar

– Cardiopatia hipertensa

– Síndromes coronarianas

– Valvopatias

– Miocardiopatias e Pericardiopatias

– Doenças da Aorta, do Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

– Arritmias cardíacas

– Cardiopatias congênita no adulto

– Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados

– Doenças neurológicas crônicas

– Doença renal crônica

– Imunocomprometidos

– Hemoglobinopatias graves

– Obesidade mórbida

– Síndrome de down

– Cirrose hepática

CRONOGRAMA



Data: 30/11/2022

Público: crianças de 6 meses a menores de 3 anos com comorbidades

Local: Unicentro (das 8h às 13h)

Etapa: 1ª dose (Pfizer Baby)

Data: 30/11/2022

Público: População 12+ (Incluindo Gestantes e puérperas até 45 dias)

Local: Unicentro (das 8h às 16h)

Etapa: 1ª, 2ª, 3ª (Conforme o Cartão de Vacina)

Data: 30/11/2022

Público: População 40+

Local: Unicentro (das 8h às 16h)

Etapa: 4ª dose

Documentação necessária:



– Documento original que tenha o número do CPF e o Cartão de Vacina.

Lembrando que a 2ª dose é aplicada conforme agendamento no Cartão de Vacina ou doses em atraso. Já a dose de reforço deve ser aplicada com intervalo de pelo menos 4 meses desde a última dose.

No ato da vacinação, caso a pessoa seja menor, precisa estar acompanhada de um responsável.

E na vacinação de crianças de 3 a 11 anos, se não estiverem acompanhadas pelos pais, os mesmos devem providenciar um termo de autorização à pessoa responsável para ser entregue no local da aplicação. O modelo do termo está disponível para impressão no site ( www.araxavacina.com.br ).

O uso da máscara de proteção continua sendo obrigatório em locais que ofereçam serviços de saúde, como postos de vacinação.

O cronograma completo e documentação necessária estão disponíveis no site ( www.araxavacina.com.br/cronograma ).