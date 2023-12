Araxá recebe mais de 3.500 árvores em 2023

Com o objetivo de ter uma cidade mais arborizada, trazendo benefícios para a população, o Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA) realizou o plantio de mais de 3.500 árvores em 2023, em parceria com moradores, entidades e escolas públicas.

Entre as espécies plantadas estão mudas nativas, como Ipê e Árvore Típica do Cerrado. As mudas plantadas são desenvolvidas na Casa do Pequeno Jardineiro, projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Ação Social, que atende adolescentes de 14 a 17 anos, com instruções de educação ambiental, cidadania, jardinagem e oferece um auxílio financeiro.

O superintendente do IPDSA, Vinícius Martins, explica que o objetivo do plantio é gerar mais qualidade de vida para a comunidade araxaense. “Realizamos o plantio em diversos pontos da cidade em 2023, e vamos seguir com esse trabalho para termos uma cidade mais arborizada e com mais áreas verdes, que vão proporcionar uma melhora na qualidade e na umidade do ar”, destaca.