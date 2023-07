Araxá recebe Oficina Ortopédica Itinerante e contempla mais de 160 pacientes, em parceria com a Apae e Secretaria Municipal de Saúde

Proporcionar mais autonomia, melhorar a autoestima e estimular o desenvolvimento social. Pela primeira vez, Araxá recebe a Oficina Ortopédica Itinerante, com equipe multiprofissional da cidade de Diamantina (MG).

A oficina foi iniciada nesta terça (25) e acontece até quinta-feira (27), no Centro de Especializado em Reabilitação (CER) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

A primeira etapa dos atendimentos é prestada para cerca de 165 pacientes com deficiência de Araxá e região encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde e reabilitados pelo CER/Apae Araxá. Eles estão passando por avaliações para receberem gratuitamente cadeiras de rodas manuais ou motorizadas, cadeiras de banho e adaptações necessárias para facilitar a acessibilidade e mobilidade.

A segunda etapa que acontecerá nos próximos meses vai abranger demais equipamentos como próteses, órteses, bengalas, andadores, muletas, entre outros.

“Não dá nem para falar, ficamos sem palavras perante a uma ação como esta. É muito emocionante receber essa oficina que contribui com a mínima independência dessas pessoas, vê-las recebendo uma nova cadeira, muda tudo. Sem a união entre Apae e o Município, não poderíamos auxiliar tantas famílias de Araxá e da região”, comenta a coordenadora clínica da Apae Araxá, Miriam Antoin Karam Lemos.

A secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, acrescenta que o serviço de atenção aos pacientes com deficiência retorna a todo vapor após o período de pandemia. “Investir em estratégias como esta comprova que parcerias alavancam ainda mais as políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS). Empenhamos nossos esforços para que os pacientes tenham sua dignidade preservada e o bem-estar que merecem, fortalecendo, assim, a confiança na capacidade de transformação do sistema”, ressalta.

Sobre a Apae

Atualmente, a Apae Araxá disponibiliza de forma gratuita quatro projetos e mais de 20 serviços à população. São mais de 80 profissionais que oferecem atendimentos nas áreas de educação física, psicologia, ortopedia, enfermagem, fisioterapia, hidroterapia, entre tantos outros. Semanalmente, são realizados mais de 700 atendimentos para todas as idades.