Araxá recebe Semana do Microempreendedor Individual

Nos dias 9 e 10 de maio, Araxá receberá a Semana do Microempreendedor Individual (MEI), nas sedes do Sebrae, ACIA e Sindicomércio. Realizado pela instituição e com apoio da Fiemg, o evento tem o objetivo de reunir no mesmo espaço uma série de atividades voltadas para o empreendedor que deseja se formalizar, ou aquele que já é MEI e busca formas de melhorar a gestão do negócio. Toda a programação é gratuita e os interessados em participar devem se inscrever pelo site www.sebrae.com.br/minasgerais, ou pelos telefones 0800 570 0800 / (34) 3664-7781.

Atualmente, a cidade conta com 4,2 mil empresários formalizados como microempreendedor individual. De olho nesse cenário, serão abordados temas como atendimento e fidelização de clientes; controles financeiros, inadimplência e tributação; e, ainda, uma palestra com o tema “Como superar desafios e crescer na crise”. Serão oferecidos também serviços de orientação cidadã, estética e saúde.

Para a realização do evento em Araxá, o Sebrae conta com a parceria da ACIA, ACIACRED, Sala Mineira do Empreendedor, Sindicomércio, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação Tecnológica, SESI/SENAI, SENAC, SESC e UniAraxá. A ação acontece, simultaneamente, em outras dez cidades da região: Araguari, Frutal, Ituiutaba, Monte Alegre, Patos de Minas, Patrocínio, Prata, Tupaciguara, Uberaba e Uberlândia.

Segundo o gerente do Sebrae Minas na regional Triângulo, William Rodrigues de Brito, a expectativa é oferecer ao público uma oportunidade de capacitação e esclarecimento de dúvidas pertinentes ao negócio. “A Semana do MEI vai ao encontro da missão do Sebrae, que é fomentar um ambiente favorável ao desenvolvimento de empresas de pequeno porte. Nosso objetivo é contribuir para que elas se desenvolvam e conquistem cada vez mais espaço na cadeia produtiva e na economia da cidade”, destaca.

SERVIÇO

Semana do MEI

Data: 9 e 10 de maio

Local: Sebrae – Avenida Getúlio Vargas, nº 365, Centro

Inscrições/Informações: 0800 570 0800 / (34) 3664-7781

PROGRAMAÇÃO

9/5

14h às 18h: Oficina Sei Controlar o Meu Dinheiro

19h às 21h: Palestra – Como Superar Desafios e Crescer na Crise

10/5

14h às 18h: Seminário do MEI – Obrigações Tributarias e a relação do MEI com Procon e INSS.

19h às 21h: Como ser MEI na Prática