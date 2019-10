Araxá recebe visita técnica para implantação do Centro de Coleta de Sangue

Uma reivindicação antiga da comunidade de Araxá está prestes a se tornar realidade. A cidade vai contar com o Centro de Coleta de Sangue para Doação – PACE. Trata-se de um espaço onde a população poderá fazer doação de sangue para o Hemominas. Nesta terça-feira, 15 de outubro, a equipe técnica da Fundação Hemominas de Belo Horizonte e de Uberaba esteve na cidade avaliando o local onde será instalado o PACE, no Centro de Quimioterapia da Santa Casa de Misericórdia de Araxá. Participaram da reunião a Secretária de Saúde, Diane Dutra; o Assessor da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Dr. Alonso Garcia Rezende; o hematologista Dr. Leandro Gustavo de Oliveira e o vereador Fabiano Santos Cunha, que indicou Araxá para ter o PACE e tem acompanhado todo o processo de implantação do Centro de Coleta.

A secretária Diane informou que o prefeito Aracely de Paula já autorizou a parceria. Após a visita técnica, a Secretaria espera um relatório que os representantes do Hemominas enviarão para o município e será feita uma reunião com os hospitais para selecionar os profissionais que serão capacitados. A Prefeitura também aguarda um Alvará da Vigilância com a aprovação do fluxo para que a Centro de Coleta possa funcionar.

Diane destaca que esse será mais um serviço importante para a população de Araxá. “O Centro de Coleta vai ser operacionalizado em parceria com os hospitais e a Associação dos Doadores de Sangue de Araxá. Faremos coleta de sangue a cada 15 dias e essa doação será enviada para o Hemominas de Uberaba. Eles distribuem o material para os hospitais de acordo com a necessidade dos pacientes”, finalizou a secretária.