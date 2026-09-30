Prefeitura inicia obra de drenagem para conter avanço de erosão no bairro Jardim Europa V

A Prefeitura de Araxá deu início à obra de drenagem pluvial no bairro Jardim Europa V para conter o avanço de um processo erosivo existente na região. A intervenção prevê a implantação de uma nova rede para melhorar o direcionamento das águas da chuva e proporcionar mais segurança à área afetada.

Com a nova estrutura, as águas pluviais serão captadas e conduzidas de forma controlada, reduzindo os impactos provocados pelo escoamento no local.

De acordo com o secretário municipal de Obras Públicas, Gustavo Lima, a nova estrutura vai melhorar a condução das águas pluviais. “Hoje, esse fluxo de água contribui para o avanço da erosão e pode levar sedimentos para as áreas mais baixas, onde há nascentes. Com a obra, a água será captada em um ponto mais alto e direcionada até um ponto mais baixo, de forma controlada e com menor velocidade, reduzindo esses impactos”, explica.

Ao todo, serão implantados aproximadamente 458 metros de tubulação de concreto armado, com 1.000 milímetros de diâmetro. A obra recebe investimento de R$ 630.047,03, com recursos do fundo do Conselho Municipal de Saneamento Básico (Cosan), vinculado ao Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA). O prazo previsto de execução é de quatro meses.

O projeto inclui ainda limpeza mecanizada da área, implantação de poços de visita, construção de escada hidráulica e de um dissipador de energia para reduzir a velocidade do escoamento ao longo do desnível do terreno.