Araxá realiza vacinação antirrábica na zona urbana de 27 de setembro a 3 de outubro





A Secretaria Municipal de Saúde inicia, no próximo domingo, dia 27 de setembro, a vacinação antirrábica de cães e gatos na zona urbana do município. No primeiro dia, o atendimento será realizado das 8h às 12h, em seis pontos da cidade. A campanha continua de segunda-feira a sábado, entre os dias 28 de setembro e 3 de outubro, das 8h às 17h, conforme o cronograma de cada local.



A programação abrange bairros de diferentes regiões de Araxá e contará com um posto fixo na Praça da Família, no bairro São Pedro, durante todos os dias da campanha.



A vacinação é a principal forma de prevenção contra a raiva, uma doença infecciosa grave que pode atingir animais e seres humanos. Por isso, manter a imunização de cães e gatos em dia também contribui para a proteção de toda a população.



De acordo com o agente da Vigilância Ambiental de Araxá, Tiago Nessrala, os pontos foram distribuídos de forma estratégica para facilitar o acesso dos moradores. “O cronograma foi pensado para atender todas as regiões da cidade e permitir que a população encontre um ponto de vacinação próximo de casa. Pedimos que os tutores levem seus cães e gatos aos locais indicados, com segurança, utilizando coleira e guia para os cães, focinheira para os que têm comportamento mais agressivo e caixas de transporte para os gatos”, orienta.



A Vigilância Ambiental contará ainda com um serviço volante para atender moradores que tenham mais de cinco animais em casa. O atendimento deverá ser agendado previamente pelo telefone (34) 3691-7120.



Cronograma



27/09 – Domingo – 8h às 12h

• Capela Mártir Filomena

• Feira do Urciano Lemos

• Feira do Pão de Açúcar

• Entrada Expominas – Vila Silvéria

• Unileste – Santo Antônio

• Posto fixo: Praça da Família – São Pedro



28/09 – Segunda-feira – 8h às 17h

• Riviera do Lago / Portaria – manhã, das 8h às 12h

• Estande de vendas Belvedere – das 13h às 17h

• Praça do Senac – Fertiza

• Escola Municipal Lia Salgado

• Unisul – Vila Silvéria

• AEF – Dona Beja

• Praça da Lavanderia – Área II – das 8h às 13h

• Ginásio Poliesportivo – Pão de Açúcar das Flores – das 13h às 17h

• Capela São João Batista – Padre Alaor

• Mercearia do Branco – Jardim Imperial

• Unisse – Santa Terezinha

• Posto fixo: Praça da Família – São Pedro



29/09 – Terça-feira – 8h às 17h

• Cemei Gabriela Almeida Aristimunho – Dona Adélia

• Núcleo de Convivência – Santo Antônio

• ESF Vila Estância

• Praça das Mangueiras – Santo Antônio

• Unileste – Santo Antônio

• Escola Polivalente

• Unicentro – Vila Guimarães

• Campo Trianon – Mangabeiras

• Point do Cão – Mangabeiras

• Posto fixo: Praça da Família – São Pedro



30/09 – Quarta-feira – 8h às 17h

• Praça da Santa Casa – Vila Guimarães

• Antigo ESF João Ribeiro (Av. Pref. Aracely de Paula)

• Ginásio Santa Luzia – João Paulo II

• Rotatória Cão Véi – Jardim Europa

• Praça Elias Leime – Em frente ao Açougue do Dico

• Praça José Hermógenes – São Vicente

• Centro de Referência da Cultura Negra – Santa Rita

• Capela da Filomena – Bela Vista

• Tô Chegando – Recanto do Bosque

• Posto fixo: Praça da Família – São Pedro



1°/10 – Quinta-feira – 8h às 17h

• Escola Municipal Aziz J. Chaer – Orozino Teixeira

• Uninordeste – Ana Antônia

• Feirinha Pão de Açúcar

• Cemei Vicente Pereira da Silva – Vila Mayor

• CRAS Pão de Açúcar

• Cemei Professora Francisca Querina – Pão de Açúcar III

• Cemei Professora Querobina Gomes – Pão de Açúcar IV

• Canil Municipal – Novo Horizonte

• Praça José Batista Alves – Santa Rita

• Posto fixo: Praça da Família – São Pedro



02/10 – Sexta-feira – 8h às 17h

• Capela Nossa Senhora Auxiliadora – Boa Vista

• Praça Cemei Anita Mesquita – São Geraldo

• Unisa – São Geraldo

• Núcleo de Convivência Leblon

• Em frente ao Cemei Balão Mágico – Alvorada

• Unioeste – Boa Vista

• Escola Estadual Loren Rios Feres – Alvorada

• Praça da Árvore de Óleo – Boa Vista

• Antiga Padaria Uai Delícias (Restaurante do Vandinho) – Camuá / Fenícia

• Posto fixo: Praça da Família – São Pedro



03/10 – Sábado – 8h às 17h

• Igreja Presbiteriana – São Francisco

• CRAS Abolição

• CRAS Bom Jesus

• Uninorte – Urciano Lemos

• Ponto de ônibus do Parque do Cristo

• Cemei Conceição Velasco – Francisco Duarte

• ESF Tiradentes

• ESF Ana Pinto

• Fundo do Cemei Cássio Barsante – Ana Pinto

• Cemei Professora Marlene Braga – Max Neumann

• Posto fixo: Praça da Família – São Pedro

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