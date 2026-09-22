Araxá realiza vacinação antirrábica na zona urbana de 27 de setembro a 3 de outubro

A Secretaria Municipal de Saúde inicia, no próximo domingo, dia 27 de setembro, a vacinação antirrábica de cães e gatos na zona urbana do município. No primeiro dia, o atendimento será realizado das 8h às 12h, em seis pontos da cidade. A campanha continua de segunda-feira a sábado, entre os dias 28 de setembro e 3 de outubro, das 8h às 17h, conforme o cronograma de cada local.
A programação abrange bairros de diferentes regiões de Araxá e contará com um posto fixo na Praça da Família, no bairro São Pedro, durante todos os dias da campanha.
A vacinação é a principal forma de prevenção contra a raiva, uma doença infecciosa grave que pode atingir animais e seres humanos. Por isso, manter a imunização de cães e gatos em dia também contribui para a proteção de toda a população.
De acordo com o agente da Vigilância Ambiental de Araxá, Tiago Nessrala, os pontos foram distribuídos de forma estratégica para facilitar o acesso dos moradores. “O cronograma foi pensado para atender todas as regiões da cidade e permitir que a população encontre um ponto de vacinação próximo de casa. Pedimos que os tutores levem seus cães e gatos aos locais indicados, com segurança, utilizando coleira e guia para os cães, focinheira para os que têm comportamento mais agressivo e caixas de transporte para os gatos”, orienta.
A Vigilância Ambiental contará ainda com um serviço volante para atender moradores que tenham mais de cinco animais em casa. O atendimento deverá ser agendado previamente pelo telefone (34) 3691-7120.
Cronograma
27/09 – Domingo – 8h às 12h
• Capela Mártir Filomena
• Feira do Urciano Lemos
• Feira do Pão de Açúcar
• Entrada Expominas – Vila Silvéria
• Unileste – Santo Antônio
• Posto fixo: Praça da Família – São Pedro
28/09 – Segunda-feira – 8h às 17h
• Riviera do Lago / Portaria – manhã, das 8h às 12h
• Estande de vendas Belvedere – das 13h às 17h
• Praça do Senac – Fertiza
• Escola Municipal Lia Salgado
• Unisul – Vila Silvéria
• AEF – Dona Beja
• Praça da Lavanderia – Área II – das 8h às 13h
• Ginásio Poliesportivo – Pão de Açúcar das Flores – das 13h às 17h
• Capela São João Batista – Padre Alaor
• Mercearia do Branco – Jardim Imperial
• Unisse – Santa Terezinha
• Posto fixo: Praça da Família – São Pedro
29/09 – Terça-feira – 8h às 17h
• Cemei Gabriela Almeida Aristimunho – Dona Adélia
• Núcleo de Convivência – Santo Antônio
• ESF Vila Estância
• Praça das Mangueiras – Santo Antônio
• Unileste – Santo Antônio
• Escola Polivalente
• Unicentro – Vila Guimarães
• Campo Trianon – Mangabeiras
• Point do Cão – Mangabeiras
• Posto fixo: Praça da Família – São Pedro
30/09 – Quarta-feira – 8h às 17h
• Praça da Santa Casa – Vila Guimarães
• Antigo ESF João Ribeiro (Av. Pref. Aracely de Paula)
• Ginásio Santa Luzia – João Paulo II
• Rotatória Cão Véi – Jardim Europa
• Praça Elias Leime – Em frente ao Açougue do Dico
• Praça José Hermógenes – São Vicente
• Centro de Referência da Cultura Negra – Santa Rita
• Capela da Filomena – Bela Vista
• Tô Chegando – Recanto do Bosque
• Posto fixo: Praça da Família – São Pedro
1°/10 – Quinta-feira – 8h às 17h
• Escola Municipal Aziz J. Chaer – Orozino Teixeira
• Uninordeste – Ana Antônia
• Feirinha Pão de Açúcar
• Cemei Vicente Pereira da Silva – Vila Mayor
• CRAS Pão de Açúcar
• Cemei Professora Francisca Querina – Pão de Açúcar III
• Cemei Professora Querobina Gomes – Pão de Açúcar IV
• Canil Municipal – Novo Horizonte
• Praça José Batista Alves – Santa Rita
• Posto fixo: Praça da Família – São Pedro
02/10 – Sexta-feira – 8h às 17h
• Capela Nossa Senhora Auxiliadora – Boa Vista
• Praça Cemei Anita Mesquita – São Geraldo
• Unisa – São Geraldo
• Núcleo de Convivência Leblon
• Em frente ao Cemei Balão Mágico – Alvorada
• Unioeste – Boa Vista
• Escola Estadual Loren Rios Feres – Alvorada
• Praça da Árvore de Óleo – Boa Vista
• Antiga Padaria Uai Delícias (Restaurante do Vandinho) – Camuá / Fenícia
• Posto fixo: Praça da Família – São Pedro
03/10 – Sábado – 8h às 17h
• Igreja Presbiteriana – São Francisco
• CRAS Abolição
• CRAS Bom Jesus
• Uninorte – Urciano Lemos
• Ponto de ônibus do Parque do Cristo
• Cemei Conceição Velasco – Francisco Duarte
• ESF Tiradentes
• ESF Ana Pinto
• Fundo do Cemei Cássio Barsante – Ana Pinto
• Cemei Professora Marlene Braga – Max Neumann
• Posto fixo: Praça da Família – São Pedro
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