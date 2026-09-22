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Araxá realiza vacinação antirrábica na zona urbana de 27 de setembro a 3 de outubro

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Araxá realiza vacinação antirrábica na zona urbana de 27 de setembro a 3 de outubro



A Secretaria Municipal de Saúde inicia, no próximo domingo, dia 27 de setembro, a vacinação antirrábica de cães e gatos na zona urbana do município. No primeiro dia, o atendimento será realizado das 8h às 12h, em seis pontos da cidade. A campanha continua de segunda-feira a sábado, entre os dias 28 de setembro e 3 de outubro, das 8h às 17h, conforme o cronograma de cada local.

A programação abrange bairros de diferentes regiões de Araxá e contará com um posto fixo na Praça da Família, no bairro São Pedro, durante todos os dias da campanha.

A vacinação é a principal forma de prevenção contra a raiva, uma doença infecciosa grave que pode atingir animais e seres humanos. Por isso, manter a imunização de cães e gatos em dia também contribui para a proteção de toda a população.

De acordo com o agente da Vigilância Ambiental de Araxá, Tiago Nessrala, os pontos foram distribuídos de forma estratégica para facilitar o acesso dos moradores. “O cronograma foi pensado para atender todas as regiões da cidade e permitir que a população encontre um ponto de vacinação próximo de casa. Pedimos que os tutores levem seus cães e gatos aos locais indicados, com segurança, utilizando coleira e guia para os cães, focinheira para os que têm comportamento mais agressivo e caixas de transporte para os gatos”, orienta.

A Vigilância Ambiental contará ainda com um serviço volante para atender moradores que tenham mais de cinco animais em casa. O atendimento deverá ser agendado previamente pelo telefone (34) 3691-7120.

Cronograma

27/09 – Domingo – 8h às 12h
•    Capela Mártir Filomena
•    Feira do Urciano Lemos
•    Feira do Pão de Açúcar
•    Entrada Expominas – Vila Silvéria
•    Unileste – Santo Antônio
•    Posto fixo: Praça da Família – São Pedro

28/09 – Segunda-feira – 8h às 17h
•    Riviera do Lago / Portaria – manhã, das 8h às 12h
•    Estande de vendas Belvedere – das 13h às 17h
•    Praça do Senac – Fertiza
•    Escola Municipal Lia Salgado
•    Unisul – Vila Silvéria
•    AEF – Dona Beja
•    Praça da Lavanderia – Área II – das 8h às 13h
•    Ginásio Poliesportivo – Pão de Açúcar das Flores – das 13h às 17h
•    Capela São João Batista – Padre Alaor
•    Mercearia do Branco – Jardim Imperial
•    Unisse – Santa Terezinha
•    Posto fixo: Praça da Família – São Pedro

29/09 – Terça-feira – 8h às 17h
•    Cemei Gabriela Almeida Aristimunho – Dona Adélia
•    Núcleo de Convivência – Santo Antônio
•    ESF Vila Estância
•    Praça das Mangueiras – Santo Antônio
•    Unileste – Santo Antônio
•    Escola Polivalente
•    Unicentro – Vila Guimarães
•    Campo Trianon – Mangabeiras
•    Point do Cão – Mangabeiras
•    Posto fixo: Praça da Família – São Pedro

30/09 – Quarta-feira – 8h às 17h
•    Praça da Santa Casa – Vila Guimarães
•    Antigo ESF João Ribeiro (Av. Pref. Aracely de Paula)
•    Ginásio Santa Luzia – João Paulo II
•    Rotatória Cão Véi – Jardim Europa
•    Praça Elias Leime – Em frente ao Açougue do Dico
•    Praça José Hermógenes – São Vicente
•    Centro de Referência da Cultura Negra – Santa Rita
•    Capela da Filomena – Bela Vista
•    Tô Chegando – Recanto do Bosque
•    Posto fixo: Praça da Família – São Pedro

1°/10 – Quinta-feira – 8h às 17h
•    Escola Municipal Aziz J. Chaer – Orozino Teixeira
•    Uninordeste – Ana Antônia
•    Feirinha Pão de Açúcar
•    Cemei Vicente Pereira da Silva – Vila Mayor
•    CRAS Pão de Açúcar
•    Cemei Professora Francisca Querina – Pão de Açúcar III
•    Cemei Professora Querobina Gomes – Pão de Açúcar IV
•    Canil Municipal – Novo Horizonte
•    Praça José Batista Alves – Santa Rita
•    Posto fixo: Praça da Família – São Pedro

02/10 – Sexta-feira – 8h às 17h
•    Capela Nossa Senhora Auxiliadora – Boa Vista
•    Praça Cemei Anita Mesquita – São Geraldo
•    Unisa – São Geraldo
•    Núcleo de Convivência Leblon
•    Em frente ao Cemei Balão Mágico – Alvorada
•    Unioeste – Boa Vista
•    Escola Estadual Loren Rios Feres – Alvorada
•    Praça da Árvore de Óleo – Boa Vista
•    Antiga Padaria Uai Delícias (Restaurante do Vandinho) – Camuá / Fenícia
•    Posto fixo: Praça da Família – São Pedro

03/10 – Sábado – 8h às 17h
•    Igreja Presbiteriana – São Francisco
•    CRAS Abolição
•    CRAS Bom Jesus
•    Uninorte – Urciano Lemos
•    Ponto de ônibus do Parque do Cristo
•    Cemei Conceição Velasco – Francisco Duarte
•    ESF Tiradentes
•    ESF Ana Pinto
•    Fundo do Cemei Cássio Barsante – Ana Pinto
•    Cemei Professora Marlene Braga – Max Neumann
•    Posto fixo: Praça da Família – São Pedro

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