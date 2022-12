Araxá registra aumento por procura de testes de Covid e reforça a descentralização dos exames

Para ampliar a rede de atendimento à população e expandir a coleta no município, a Prefeitura de Araxá descentralizou os testes de covid da Unisul e agora são ofertados em todas as Unidades Básicas (UBSs), Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e também nos Ambulatórios Emergenciais 24 Horas (AMEs) da Uninorte e Unileste. Nos últimos dias, os equipamentos de saúde têm recebido diversos pacientes com sintomas gripais devido as mudanças climáticas e registrou um aumento na procura por testes de Covid.

Nos Ambulatórios de Emergência Uninorte e Unileste, os atendimentos de pacientes com síndromes gripais e necessidade de realização de testes rápidos para Covid-19 são aplicados sem definição de horário ou quantidade diária de testes. Já nas Unidades Básicas (UBSs) e Estratégias de Saúde da Família (ESF) os exames são feitos mediante agendamento. A coordenadora da Atenção Secundária, Carla Alves Constant, explica quais são os critérios para a realização dos testes rápidos.

“Realizamos o exame de Covid em pessoas que estejam com pelo menos três dias de sintoma. Uma coisa que é importante salientar é que a Unisul não é mais unidade sentinela, portanto, é realizado somente mediante agendamento. Estamos trabalhando diariamente para garantir o atendimento da população na rede pública e essa descentralização tem como objetivo diminuir o tempo de espera nas unidades de saúde do município para os diversos serviços médicos disponibilizados”, afirma a coordenadora.