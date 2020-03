Araxá registra recorde de índice pluviométrico nos primeiros meses de 2020

Os meses de janeiro e fevereiro foram de muitas chuvas em Araxá. A cidade registrou um verdadeiro recorde no índice pluviométrico neste começo de 2020 com um total acumulado de 763 milímetros de chuvas apenas nos dois primeiros meses do ano.

Os dados são da Estação Climatológica de Araxá que é mantida pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural. O encarregado da Estação, Veríssimo Gomes de Melo, afirma que no mês de janeiro choveu em Araxá 295 milímetros o que representa cerca de 50% acima da média do mês. Já em fevereiro a quantidade de chuva foi ainda maior e atingiu 468 milímetros, o que chega a mais de 70% além da média.

“O total acumulado neste ano é de 763 milímetros sendo que a média anual de precipitação para a região é de 1.400 a 1.500 milímetros. Portanto já atingimos em apenas dois meses a metade da chuva prevista para todo o ano. Nestes meses normalmente há muitas chuvas na nossa região, porém este ano a intensidade foi bem maior”, avalia ele.

Veríssimo explica que quando se fala em 763 milímetros de chuva significa dizer que foram despejados 763 litros de água por metro quadrado. Ele acredita que ao longo do mês de março ainda haverá muita chuva caindo na cidade. “Esperamos mais uns 300 milímetros de chuva neste mês”, revela.