Araxá Rodeio Show terá Alok, Zé Vaqueiro e Leonardo

A organização do Araxá Rodeio Show anunciou nesta sexta (28) a grade de shows mais esperada da região. Considerado o maior evento de Araxá, o ARS terá em 2022 nove grandes atrações musicais entre os dias 20 e 24 de abril. “Na lista estão alguns dos principais nomes da música nacional e internacional. Teremos shows duplos em quatro dos cinco dias de evento”, ressalta Luciano Rios, organizador do ARS.

Grade da Programação

20/04 – Leonardo | Israel e Rodolffo | Abertura da Prova dos Três Tambores

21/04 – Projeto Junto & Misturado I Vitor e Versol | Samba Quente I Abertura Oficial do Rodeio

22/04 – Diego e Vitor Hugo | Hugo e Guilherme

23/04 – Leo e Raphael | Alok | Final da Prova dos Três Tambores

24/04 – Zé Vaqueiro I Final do Rodeio



Mais emoção

O Parque de Exposições Agenor Lemos vai receber a principal festa de rodeio da região. “É literalmente o reencontro com a emoção! Estaremos em um lugar que é um marco para a cidade e que temos um carinho especial. Após dois anos também nos reencontraremos. Sabemos o que isso significa para a população e, por isso, vamos investir muito em estrutura. Vai ser uma festa inesquecível”, adianta Luciano.

O parque vai receber o maior palco de sua história, montado do lado oposto onde tradicionalmente ficava. “Outra novidade é Camarote Backstage integrado à estrutura do palco que vai possibilitar que o público se sinta dentro do show. Teremos ainda uma área VIP que vai impressionar quem optar por esta modalidade”, explica.

A praça de alimentação, com os grandes restaurantes de Araxá, será integrada ao local das apresentações musicais e do rodeio. Fora isso, haverá um parque de diversões que promete agradar crianças e adultos.

Ingressos

Os ingressos, passaportes e camarotes já começaram a ser vendidos nesta sexta (28) ainda durante o evento de lançamento do Araxá Rodeio Show. O chamado lote 1, com preços promocionais, pode ser encontrado em oito pontos de vendas.

20/04 – Leonardo | Israel e Rodolffo

Área Vip: R$90,00

Pista inteira: R$50,00

Pista meia-entrada: R$25,00



21/04 – Junto e Misturado I Vitor e Versol | Samba Quente

Área Vip: R$30,00

Pista inteira: R$20,00

Pista meia-entrada: R$10,00



22/04 – Diego e Vitor Hugo | Hugo e Guilherme

Área Vip: R$90,00

Pista inteira: R$50,00

Pista meia-entrada: R$25,00



23/04 – Alok | Leo e Raphael

Área Vip: R$100,00

Pista inteira: R$60,00

Pista meia-entrada: R$30,00



24/04 – Zé Vaqueiro

Área Vip: R$90,00

Pista inteira: R$50,00

Pista meia-entrada: R$25,00



Passaporte Pista (válido para todos os dias) – R$160,00

Passaporte Área Vip (válido para todos os dias) – R$350,00



Observações:

– Pessoas com deficiência – entrada gratuita | Acompanhante – meia-entrada

– Estudantes e idosos acima de 65 anos – meia-entrada



CAMAROTES – Chame nos telefones: (34) 9.9129-6930 ou (34) 9.9987-5504 para saber valores e outras informações.



Parcelamento em até 10x no cartão de crédito (consulte taxas)



POSTOS DE VENDA

Links Calçados

Cremore Gelateria e Açaí (antiga Amarena)

Empório do Pão

Farmácias Curare (nas quatro lojas)

Já comprou?

Muitas pessoas já compraram ingressos do Araxá Rodeio Show em 2020. Eles ainda estão valendo e devem ser trocados pelos do evento deste ano sem acréscimo de valores. Essa troca ocorrerá de 1º a 28 de fevereiro, no escritório da Bezz Eventos, na Rua Cassiano Lemos, 80 – Centro

O consumidor também pode requerer o reembolso do valor do ingresso. A devolução acontecerá entre os dias 26 de abril a 06 de maio, também na sede da Bezz Eventos.



Promoções do ARS

Para os consumidores que colaram o adesivo do ARS 2020 e, portanto, ganharam um ingresso para o evento, permanece garantido o benefício já que a organização possui os dados dos consumidores que foram até os Pit Stops (nome, telefone, carro e placa).

Aqueles que foram sorteados com ingressos para o camarote em nossas promoções também terão o mesmo direito.



Queima do Alho

A tradicional Queima do Alho, que tem fundos revertidos para entidades de Araxá, também está confirmada. Será dia nove de abril e terá várias comitivas, além de bandas locais que se apresentarão ao longo do dia.

A organização da Queima do Alho informa que os ingressos também já estão à venda nos mesmos pontos e com o valor de R$50. Os ingressos são limitados e na última edição se esgotaram em poucas horas.

Para quem já havia comprado ingresso em 2020 ele também continua valendo. Será necessário fazer a troca em data a ser definida pela organização.



Covid-19

Assim como se posicionou em todas as suas decisões até aqui, a organização do Araxá Rodeio Show se compromete a seguir todos os protocolos do município desde o processo de vendas ao dia do evento. Às vésperas da abertura do ARS, o público receberá as instruções de como deve se portar durante o evento por meio de nossas redes sociais. O protocolo será reforçado pela equipe do evento durante a realização da festa.



Dúvidas?

Todas as dúvidas podem ser esclarecidas junto à Bezz Eventos através do email: [email protected], whatsapp: (34) 99987-5504 ou ainda através das nossas redes sociais.



Serviço

Araxá Rodeio Show

Data: 20 a 24 de abril de 2022

Local: Parque de Exposições Agenor Lemos

Ingressos: Lote 1 Promocional – venda de ingressos, passaportes e camarotes já iniciada

Escritório Bezz Eventos – Rua Cassiano Lemos, 80 (em frente à Rádio Cidade)

Informações e vendas:www.araxarodeioshow.com.br