Araxá Rodeio Show terá estrutura inédita no Expominas

A Bezz Eventos e a JP Estruturas fizeram nesta segunda-feira (14) o lançamento oficial do Araxá Rodeio Show. Em um coquetel fechado para representantes da imprensa, empresários e formadores de opinião, a organização do evento deu em primeira mão detalhes da grande estrutura que será montada no Expominas e anunciou para esta semana o início da venda do primeiro lote de ingressos, passaportes e camarotes.

Mantendo a tradição das festas de rodeio, em um ano sem a ExpoAraxá no calendário oficial, o evento promete agitar a cidade entre os dias 24 e 28 de abril. Entre os shows confirmados estão Emilio e Eduardo, Gusttavo Lima, Ferrugem, Henrique e Juliano e Fred & Gustavo.

Estrutura inédita

O Araxá Rodeio Show vai apresentar à população da região uma estrutura jamais vista no Expominas Araxá. Entre os destaques, a montagem na área externa de uma arena de 2.400 metros quadrados. Em volta dela haverá um grande palco, 152 camarotes e 70 metros de arquibancadas cobertas.

Além dos shows, o local vai receber o Circuito Rodeio Bulls, rodeio em cavalos, prova dos três tambores; fora praça de alimentação e food trucks. Na área interna do centro de eventos, o destaque é o espaço empresarial, com dezenas de estandes, outra praça de alimentação, espaço kids e um palco extra que valorizará os cantores da terra.

Com portarias individualizadas e estacionamento, o evento promete unir comodidade, segurança, diversão, cultura, negócios, shows, rodeio e também solidariedade. Em três oportunidades (Queima do Alho e dois shows) os valores arrecadados na portaria (ingresso solidário) serão revertidos para entidades araxaenses. Na lista estão: Ampara, Consep, Lar Ebenézer, Asilo São Vicente e SOS.

Valores

Na oportunidade também foram divulgados em primeira mão os valores de ingressos e passaportes. Um dos destaques são os ingressos solidários que serão vendidos a R$10 neste primeiro lote

1º LOTE (valores especiais para lançamento)

Passaporte – válido para o período de 24 a 28 de abril – R$ 120 à vista

Parcelamento em até 10x no cartão de crédito

Ingressos – à vista

24/04 – Emílio e Eduardo – ingresso solidário – R$ 10

25/04 – Gustavo Lima – R$ 40

26/04 – Ferrugem – R$ 40

27/04 – Henrique e Juliano – R$ 40

28/04 – Fred & Gustavo – ingresso solidário – R$ 10

*Parcelamento de ingressos – consulte condições

Camarotes – vendas e informações: (34) 98879-1594 | 99129-6930

Pessoas com deficiência – entrada gratuita

Acompanhante – meia-entrada

Estudantes e idosos acima de 65 anos – meia-entrada

Serviço

Araxá Rodeio Show

Data: 24 a 28 de abril

Local: Expominas Araxá

Ingressos: 1º Lote Promocional em breve

Outras informações:www.araxarodeioshow.com.br