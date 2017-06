Araxá se classifica para etapa regional do JIMI

Com a participação de 194 municípios envolvendo 974 partidas, nas modalidades de basquete, futsal, handebol e voleibol, a etapa regional dos Jogos do Interior de Minas (JIMI) é muito importante na valorização da prática do esporte especializado em todo o Estado.

O evento esportivo faz parte do programa Minas Esportiva / Jogos do Interior de Minas, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Esportes com apoio dos municípios e visa fomentar a prática do esporte entre os municípios de Minas Gerais; possibilitar a qualificação técnica, tática e física dos atletas e equipes; promover a integração esportiva e o intercâmbio técnico entre as várias representações municipais, a fim de contribuir para o desenvolvimento do esporte; aprimorar a gestão esportiva municipal e regional e estimular o potencial econômico, cultural e turístico das regiões do Estado.

A delegação de Araxá mostrou toda a sua força na etapa microrregional dos Jogos do Interior de Minas (JIMI). Com apoio da Administração Municipal no transporte e na alimentação, duas equipes representando Araxá se classificaram para a etapa regional do JIMI que será disputada em setembro no município de Ituiutaba.

O time do Handebol Masculino, comandado pela professora Márcia Helena, garantiu a terceira posição e se classificou para a próxima etapa. Outra equipe com vaga garantida para a etapa regional do JIMI é a do Futsal Feminino, que ficou em terceiro lugar no certame. O time é dirigido pelo técnico, professor Marcos Rosa.

A classificação das equipes de Araxá no JIMI reforça o bom momento vivido pelo esporte especializado local. Anteriormente, as equipes da Escola Estadual Maria de Magalhães do Vôlei Feminino e do Handebol Feminino se classificaram para a segunda etapa regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG). Elas participaram da etapa microrregional do JEMG e agora têm compromisso marcado para setembro, quando irão jogar na cidade de Ituiutaba.

As equipes de Araxá que estiveram participando nos JEMG e JIMI receberam apoio da Administração Municipal com transporte e alimentação, inclusive com técnicos da Secretaria de Esportes acompanhando a comitiva de Araxá nas viagens. De acordo com o secretário municipal, Adolfo Maurício, “os bons resultados representam uma conquista do esporte especializado da nossa cidade, estamos numa fase de revelação de grandes talentos”, afirma.