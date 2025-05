Araxá sedia capacitação do Ministério da Saúde com participação de 24 municípios e cerca de 240 profissionais

Araxá recebeu nesta segunda-feira (5) e terça (6) uma equipe do Ministério da Saúde para a realização de uma capacitação voltada ao aprimoramento do uso do sistema E-SUS Atenção Primária à Saúde (APS). O encontro aconteceu no auditório do Gabinete da Prefeitura e contou com a participação de aproximadamente 240 profissionais da saúde, além de representantes de 24 municípios das microrregiões de Araxá, Uberaba e Iturama/Frutal.

O E-SUS APS é um sistema do Ministério da Saúde que reúne e organiza as informações sobre os atendimentos realizados nas Estratégias de Saúde da Família (ESF’s), Unidades Básicas (UBS’s) e rede de atenção à saúde em todo o país. Ele permite o registro digital de dados clínicos, cadastros de pacientes, visitas domiciliares e demais ações realizadas pelas equipes de saúde da família. Com essas informações organizadas, gestores e profissionais conseguem acompanhar indicadores, planejar melhor os atendimentos e direcionar políticas públicas de forma mais eficaz.

“A integração regional e o fortalecimento do uso correto do E-SUS APS refletem na qualificação dos serviços da Atenção Primária à Saúde, que é a porta de entrada do cidadão no Sistema Único de Saúde (SUS). Com o registro eficiente das ações realizadas pelas equipes, é possível garantir mais agilidade, organização e resolutividade nos atendimentos prestados à população”, explica a coordenadora das Estratégias de Saúde da Família de Araxá, Natália Lima.

A capacitação foi dividida em dois dias para contemplar diferentes categorias profissionais. Na segunda-feira, participaram médicos, enfermeiros, odontólogos, coordenadores de equipes, referências técnicas das unidades de saúde de Araxá e da Secretaria Municipal de Saúde. Já na terça-feira, pela manhã, estiveram presentes representantes dos municípios convidados, e à tarde, a formação foi voltada para agentes comunitários de saúde, técnicos de enfermagem e gestores municipais.