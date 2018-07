Araxá supera meta da educação e já atende mais de 50% das crianças até 3 anos

Com a construção de escolas e ampliação das vagas, a oferta prevista para 2023 já foi atingida em Araxá.

O município de Araxá já superou a meta 1 do Plano Nacional de Educação (PNE) e de seu Plano Municipal de Educação (PME) que é ampliar a oferta de educação infantil, de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos. Na cidade, o índice de crianças atendidas, em 2018, supera a meta e ainda faltam seis anos para terminar o prazo.

Segundo a secretária de Educação, Gessy Glória Lemos, dados levantados pelo IBGE e disponibilizados no portal do PNE em Movimento, apontavam que em 2016 Araxá já tinha 51,1% das crianças de berçário e maternal matriculadas nas escolas de educação infantil.

Com os investimentos feitos pela Administração Pública, foram criadas nos dois últimos anos, mais de 500 vagas para crianças de 0 a 5 anos. Foram construídos os Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis) Maria das Dores Faria da Fonseca (Alvorada), Marlene Braga (Max Neumann), Olga Cunha Pinheiro (Centro), Dona Petrosa (São Pedro) e Querobina Gomes Borges (Pão de Açúcar IV). Receberam ampliação de salas e turmas os Cemeis Dalva Santos Zema (Pão de Açúcar), Doralice Afonso de Azevedo (Ana Antônia), Delica Pereira Vale (Santo Antônio), Querobina Gomes Borges (Pão de Açúcar IV) e Maria das Dores Faria da Fonseca.

A Educação Infantil de 4 e 5 anos – pré-escola também é oferecida nas Escolas Romália Porfírio de Azevedo Leite (Max Neumann), Dona Gabriela (Centro), Alice Moura (situada provisoriamente no prédio do Uniaraxá) e Professor Nelson Gomes (Santo Antônio). A rede municipal conta ainda com crianças de 0 a 5 anos matriculadas em escolas conveniadas, totalizando assim mais de 5 mil crianças matriculadas somente nas Unidades de ensino assistidas pela Secretaria Municipal de Educação .

Gessy acrescenta que na pré-escola a meta era universalizar o atendimento para as crianças de 4 e 5 anos até 2016, o que vem sendo cumprido pelo município, considerando as redes municipal e particular de ensino. Ressalta ainda que no ensino fundamental (1º ao 9º ano) não há falta de vagas. “Existem situações em que os pais querem matricular os filhos em uma determinada escola e esta demanda nem sempre a unidade de ensino consegue atender na totalidade, por isto é feito anualmente um plano de atendimento para suprir a demanda de vagas do município, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Superintendência Regional de Ensino. “Estamos à frente de Minas Gerais e do Brasil no atendimento às crianças da Educação Infantil. Isso é importante, a população precisa acompanhar e valorizar o que está sendo investido na educação pelo prefeito Aracely de Paula”, destaca.

A Secretária afirmou também que será licitada em breve a reforma da Escola Municipal Aziz J. Chaer e enquanto Araxá está construindo, reformando e ampliando as unidades de ensino, outros municípios não conseguem fazer investimentos. Apesar de o governo do Estado não estar repassando as verbas, recursos que pertencem aos municípios, a prefeitura de Araxá está conseguindo impulsionar por meio de ações efetivas, a educação do município, o que é muito importante para a cidade.

Cada unidade de ensino construída recentemente conta com novos equipamentos, condições estruturais melhores para as crianças e para os trabalhadores, investimentos estes que refletem na qualidade do ensino. Os pais querem escola bonita, ambiente bonito, lugar agradável. Os profissionais ficam mais motivados e isso também interfere na proposta pedagógica. “Muitas escolas estão estruturalmente precisando de reformas, vão receber melhorias e isso vai ser muito bom. Essas construções novas estão dentro das normas da Vigilância Sanitária, trazem também espaço necessário para o lazer da criança e para a prática de atividades. Contam com tudo que é necessário para uma escola de educação infantil de qualidade”, finaliza.