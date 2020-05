Araxá tem 69 casos positivos de coronavírus em uma semana; cidade chega a 118 infectados

Araxá fecha a divulgação do Boletim Epidemiológico para esta semana com mais 12 casos positivos de coronavírus, totalizando 118 pessoas infectadas até o momento. A Secretaria Municipal de Saúde não informa mais o perfil dos casos confirmados. Em uma semana, foram 69 novos casos de Covid-19, correspondendo a 58,47% do número total.

Estão em monitoramento 90 pessoas, e mais cinco se recuperaram, passando para 26, no total. Duas pessoas foram a óbito.

O número de casos suspeitos que entraram para investigação passou de 280 para 301. Mais oito casos foram descartados, passando para 173 no total. Já os casos que aguardam resultado são 10.

No levantamento de síndromes gripais, o registro subiu de 870 para 910. O índice de síndrome respiratória aguda grave tem 91 registros, quatro deles contabilizados nas últimas 24 horas.

Uma pessoa está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Os leitos de enfermaria estão ocupados por 16 pacientes.

Confira os números