Araxá vacina adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades nesta quarta

A Secretaria Municipal de Saúde realiza a aplicação da 1ª dose da vacina contra a Covid-19 em adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades e deficiência permanente grave nesta quarta-feira (22), no Sesc, das 8h às 16h.

Serão exigidos no momento da vacinação os seguintes documentos: CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de Vacina, Cartão do SUS (se tiver) e declaração legível do médico, emitida em 2021, comprovando a condição clínica.

Quem possuir Benefício de Prestação Continuada (BPC), deve levar o comprovante e a vacinação deve ter a presença de um acompanhante.

Para obter o documento, os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima ou o médico de sua preferência (seja da rede pública ou privada).

A emissão de apresentação de falso atestado configura crimes de falsidade ideológica e falsificação de documento, podendo resultar em pena de dois a cinco anos de prisão. A lista de comorbidades está disponível no Site Araxá Vacina (www.araxavacina.com.br).

A 1ª dose para demais grupos contemplados (pessoas a partir de 18 anos) e a 2º dose de acordo com o Cartão de Vacina, ou dose em atraso, seguem na Unisa, das 8h às 16h.

Dose Reforço (3º dose)

Nesta quarta (22) e quinta-feira (23), o município também aplica a dose reforço (3º dose) para idosos a partir de 80 anos que estão em Instituição de Longa Permanência (ILPI) e que receberam a 2ª dose da vacina contra a Covid-19 até o último dia 25 de março, intervalo de seis meses entre as aplicações. As orientações e determinações técnicas são repassadas pelo Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Saúde.

CRONOGRAMA

1ª dose para adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades e deficiência permanente grave – SESC

Dia e horário: 22 de setembro (quarta) – 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão do SUS (se tiver) e a declaração legível do médico, emitida em 2021, comprovando a condição clínica. Quem possuir Benefício de Prestação Continuada (BPC), deve levar o comprovante e a vacinação deve ter a presença de um acompanhante.

2ª dose de acordo com o Cartão de Vacina (ou doses em atraso) – UNISA

Dia e horário: 22 de setembro (quarta) – 8h às 16h

Documentos exigidos 2ª dose: cópia (xerox) dos documentos pessoais e Cartão de Vacina.

1ª dose para demais grupos contemplados (pessoas a partir de 18 anos) – UNISA

Dia e horário: 22 de setembro (quarta) – 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão do SUS (se tiver) e Cartão de Vacina (se tiver).

1ª dose Gestantes, Puérperas e Lactantes – UNISA

Dia e horário: 22 de setembro (quarta) – 8h às 16h

– Puérperas (com até 45 dias) e Lactantes (até 6 meses)

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão do SUS (se tiver), Cartão de Vacina (se tiver) e certidão de nascimento ou cartão do bebê.

– Gestantes (com e sem comorbidades)

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão do SUS (se tiver), Cartão de Vacina (se tiver) e cartão pré-natal.

Campanha Vacinação Solidária

A Prefeitura de Araxá é parceira da Campanha Vacinação Solidária, de iniciativa da Câmara Municipal, Ampara, SOS e Insanos Moto Clube, para arrecadação de óleo nos dias de vacinação contra a Covid-19 ou contra a gripe.

A doação está sendo revertida em cestas básicas às famílias carentes de Araxá. “Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Receba vacina, doe amor”.