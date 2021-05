Araxá vacina pessoas com comorbidades entre 55 e 57 anos de terça a sexta

A Prefeitura de Araxá realiza a 1ª dose da vacinação contra a Covid-19 em pessoas com comorbidades de 55 a 57 anos, entre os dias 18 e 21 de maio (terça a sexta), dividida em duas filas: uma para pessoas que estiverem em veículos (drive-thru) e outra para pedestres, na Unileste, Uninorte e Unioeste. A imunização acontece das 8h às 16h. Para garantir a 1ª dose, os portadores de comorbidades devem comprovar sua condição clínica.

Além disso, os grupos contemplados até o momento, exceto profissionais de saúde, podem procurar as Unidades de Saúde para receberem a 1ª dose.

A lista completa de comorbidades está disponível no site Araxá Vacina (www.araxavacina.com.br).

A vacinação da 2ª dose para idosos que já receberam a primeira aplicação segue no município. Para tomar a vacina de reforço, é preciso observar a data de retorno no próprio cartão de vacinação. Para receber o imunizante é necessário apresentar o comprovante da 1ª dose e cópia da identidade e CPF.

Para o grupo de comorbidades, a Secretaria Municipal de Saúde exigirá no momento da vacinação os seguintes documentos: CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver) e a declaração legível do médico, emitida em 2021, comprovando a condição clínica. Para obter o documento, os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima ou o médico de sua preferência (seja da rede pública ou privada).

Campanha Vacinação Solidária



A Prefeitura de Araxá é parceira da Campanha Vacinação Solidária, de iniciativa da Câmara Municipal, Ampara, SOS e Insanos Moto Clube, para arrecadação de óleo nos dias de vacinação contra a Covid-19 ou contra a gripe.

A doação está sendo revertida em cestas básicas às famílias carentes de Araxá. “Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Receba vacina, doe amor”.