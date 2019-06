Araxaenses participam de Congresso Brasileiro de Fisioterapia

Nos dias 23, 24 e 25 de maio foi realizado, em Belo Horizonte/MG, o III Congresso Nacional e o II Internacional da Associação Brasileira de Fisioterapia Traumo-Ortopédica (Abrafito – Cobrafito). Participaram do evento, as Alunas Aryelle Cristina Rodrigues Castro e Isabela Martins de Almeida; além dos Professores Fabrício Borges Oliveira, Anderson Santos Carvalho e Ana Paula Nassif Tondato da Trindade, Coordenadora do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá).

No evento, foram apresentados onze trabalhos científicos, desenvolvidos por alunos e docentes, sendo dez apresentações, em forma de e-pôster – dispositivo digital que suporta qualquer tipo de mídia, seja áudio, vídeo, animação, etc. – e uma apresentação oral. A Equipe do Uniaraxá apresentou, em e-pôster, dentre outras, as pesquisas intituladas “Repercussões da Hidroterapia e da Bandagem Elástica Funcional, na qualidade de vida e funcionalidade de indivíduos, com quadro clínico de Lombalgia” e “Escola da Coluna como estratégia da prática integrativa e promoção da saúde em trabalhadores”.

O evento é colocado como uma oportunidade de estar próximo de convidados estrangeiros experientes e colegas brasileiros que são referências na área de Fisioterapia Traumato-Ortopédica. Destaca-se, ainda, a escolha de temas atuais e relevantes, que o evento aborda, para a vivência prática do dia-a-dia.

Simultaneamente ao evento, houve, também, um encontro de docentes para discutir a situação do Ensino da Fisioterapia, no Brasil e na América Latina; levantando as fragilidades do Ensino; e, ao final, foi elaborada a Redação Final da Carta de Recomendação da Coordenação de Educação e Ensino da Abrafito, tirada do I Fórum Docente de Fisioterapia em Traumato-Ortopedia, endereçada aos Cursos de Graduação e Pós-graduação em Fisioterapia de todo Brasil.