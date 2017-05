Arquivo Legislativo é inaugurado na Câmara

Com a presença de Vereadores e Autoridades Municipais, foi inaugurado, na tarde desta segunda-feira (15/05), o Arquivo Legislativo Kátia Regina Dias. O novo espaço homenageia a servidora falecida em 13 de Maio de 2014, que ingressou na Câmara Municipal em 1998, assessorando o então Vereador José Donizete de Oliveira (Diou). Posteriormente, prestou concurso e trabalhou como arquivista do poder legislativo, contabilidade e integrou a Comissão de Licitação.

Everton Carlos Dias, filho de Kátia Regina, esteve presente na cerimônia de descerramento da placa e fez um emocionado discurso em nome da família. O Presidente Fabiano Santos Cunha afirmou que o Arquivo Legislativo atende a exigência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCMG) e será um espaço aberto à comunidade, já equipado e com modernas instalações, pronto para receber aos araxaenses, em especial, aos estudantes que necessitem de dados históricos do legislativo municipal e da cidade.

O evento também contou com a participação da Vice-Prefeita, Lídia Jordão. A representante do Poder Executivo congratulou as obras realizadas pelo Presidente anterior, Vereador Roberto do Sindicato, bem como a continuidade de projetos e novas ações da autoria do novo Presidente, Fabiano Santos Cunha. A Câmara Municipal reconhece a importância de se manter viva a história de diversas gerações, contribuir com a democracia e conservar uma fonte de pesquisa para o cidadão Araxaense.