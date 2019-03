Assistência Jurídica do Uniaraxá comemora 20 anos com atendimentos à comunidade

O Serviço de Assistência Jurídica (SAJ) do Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá) completa, neste ano, duas décadas de trabalhos prestados à comunidade. Em comemoração à data, o Curso de Direito do Uniaraxá, em parceria com a Câmara Municipal de Araxá, realizará na Casa do Legislativo, entre os próximos dias 8 e 12 de abril, atendimentos gratuitos à comunidade.

A proposta foi apresentada ao Presidente da Câmara Municipal, Roberto do Sindicato, em reunião com o Vereador Raphael Rios, o Coordenador do Curso de Direito da Instituição de Ensino, Professor Bruno Barbosa, e a Coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica do Uniaraxá (NPJ), Professora Eliana Maria Pavan de Oliveira. O Presidente do Legislativo abriu as portas da Câmara Municipal e disse que a parceria será muito importante para que a população tire suas dúvidas e receba atendimento de qualidade.

O Vereador Raphael Rios, que é acadêmico do Curso de Direito do Centro Universitário, apresentou o Projeto à Secretária-geral da Câmara, Isabella Almohalha, que dará suporte ao evento. “O Uniaraxá, por meio do Curso de Direito, realiza atendimentos jurídicos há anos; e, essa assistência gratuita beneficia todas as partes – alunos que adquirem conhecimento, por meio da vivência do Direito em seus estágios; e, a comunidade carente que é atendida, gratuitamente, com a resolução de inúmeros casos. A Câmara recebe o Projeto com muito entusiasmo, em reconhecimento ao trabalho prestado; e, sabedora da necessidade de proporcionar, cada vez mais, serviços de qualidade à comunidade araxaense”, comenta o Vereador Raphael Rios.

Sobre o SAJ

O Serviço de Assistência Judiciária (SAJ) é um projeto do Curso de Direito do Uniaraxá, que presta atendimentos à comunidade de baixa renda – renda familiar de até dois salários mínimos – no âmbito do Direito de Família. O Projeto oportuniza, também, a aprendizagem ao estagiário do Curso de Direito. Dessa forma, os universitários aliam a teoria de sala de aula à prática efetiva. O SAJ encerrou o último mês com 1.250 ações em andamento. O Projeto tem um grande histórico de serviços prestados e contribui para a formação de novos advogados em Araxá. No Uniaraxá, o SAJ está disponível de segunda-feira à quinta-feira, no horário das 13h às 16h.