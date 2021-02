Asttran recebe capacitação em parceria com o 37º Batalhão de Polícia Militar

Agentes de Trânsito e Transportes da Prefeitura de Araxá participaram, nesta quinta-feira (4), de um curso de reciclagem e capacitação em parceria com o 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM). A iniciativa foi ministrada pelo sargento da Polícia Rodoviária Estadual, Marco Túlio Silva.



O curso compreendeu sobre uso do apito, sinais de braço, infrações e tratamento adequado na abordagem ao motorista. O secretário municipal de Segurança Pública, major Eurípedes Lemos, e o coordenador operacional da Asttran, capitão Romes José Alexandrino, ressaltam que cursos de reciclagem serão ministrados com frequência para todos os servidores da pasta.



Durante as aulas práticas, o subcomandante do 37º BPM, major Reginaldo Corrêa Silva, esclareceu dúvidas dos agentes. Já o comandante tenente-coronel Ademir Vicente Fagundes realizou a entrega de certificado de agradecimento para o instrutor e certificado de participação para a agente Andreia Aguiar. “Essa parceria com a prefeitura contribui muito com a Polícia Militar em ações voltadas para o setor de segurança pública”, destaca o comandante Fagundes.